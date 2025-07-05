أوبك بلس تعلن زيادة إنتاج النفط في أغسطس

أعلنت المجموعة الأساسية للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك بلس" اليوم السبت عن زيادة الإنتاج إلى 548 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل.

وترفع الزيادة من جانب الدول الثمانية، بما في ذلك السعودية وروسيا، الإنتاج من المستوى الحالي البالغ 411 ألف برميل يوميا.

وقالت المجموعة إنه تم اتخاذ القرار سعيا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وكالمعتاد في الآونة الأخيرة، سيتم تحديد السعر على أساس شهري.

وأشار المنتجون إلى أن التعديلات ممكنة حسب ظروف السوق.

وقال مندوبو تحالف أوبك بلس للدول المصدرة للنفط في وقت سابق من اليوم إن التجمع وافق من حيث المبدأ على تسريع وتيرة زيادة إمداداته بشكل أكبر الشهر المقبل، حيث يسعى، بقيادة السعودية، لاستعادة حصته السوقية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المندوبين أن من المتوقع أن يوافق ثمانية من الأعضاء الرئيسين بالتجمع على زيادة أكبر من المتوقع بمقدار 550 ألف برميل في اليوم في اجتماع افتراضي يعقد اليوم السبت.

ويضم تحالف أوبك بلس الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الرئيسييين من خارج المنظمة.

وأعلن التحالف في وقت سابق زيادات بمقدار 411 ألف برميل لمايو ويونيو ويوليو، وكان التجار يتوقعون نفس المستوى لشهر أغسطس.