تغييرات صادمة تهز قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم!

شهد ترتيب أغنى 10 أشخاص في العالم مفاجأة من العيار الثقيل، فبإجمالي ثروة بلغت تريليوني دولار بدأ العشرة الأوائل شهر يوليو بزيادة قدرها 100 مليار دولار عن الشهر الماضي، وحل لاري إليسون رئيس مجموعة برمجيات أوراكل في المركز الثاني، وأزاح مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا، وجيف بيزوس، مؤسس أمازون، في يونيو، إلى المركزين الثالث والرابع، وجاء جينسن هوانغ المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في المركز العاشر ليطيح بقطب الموضة السريعة الإسباني أمانسيو أورتيغا من شركة إنديتكس (المعروفة بسلسلة زارا) من المراكز العشرة الأولى.

أما إيلون ماسك فرغم أنه يأتي متربعاً على عرش أغنى أغنياء العالم، إلا أن علاقته المتوترةمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت له في أكبر خسارة وقرها 16 مليار دولار.

صعود إليسون وتراجع زوكربيرغ وبيزوس

شهد المركز الثاني ظهور لاري إليسون حيث زادت ثروة المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة البرمجيات العملاقة أوراكل 56 مليار دولار عمّا كانت عليه في بداية يونيو، بفضل ارتفاع سعر سهم أوراكل بنسبة 32% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات وأرباح ربع سنوية فاقت التوقعات في 11 يونيو. وقد رفع ذلك صافي ثروة إليسون إلى ما يُقدّر بنحو 262 مليار دولار بحلول مطلع يوليو مما جعله ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة منذ ديسمبر وفق موقع فوربس.

تجاوز إليسون، الذي احتلّ المركز الرابع في قائمة أغنى شخص في العالم بنهاية مايو، مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا، وجيف بيزوس، مؤسس أمازون، في يونيو، حيث تراجع كل من زوكربيرج وبيزوس مركزاً واحداً ليحتل الاثنان المركزين الثالث والرابع، بثروة تقدر بنحو 255 مليار دولار و233 مليار دولار على التوالي.

أضاف زوكربيرغ ما يقدر بنحو 31 مليار دولار إلى ثروته في يونيو، حيث ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 14% إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد أن أعلنت الشركة عن عدد من الاستثمارات الجديدة في الذكاء الصناعي بما في ذلك استحواذها على 49% من شركة سكيل إيه آي مقابل 14 مليار دولار.

في غضون ذلك، عزز بيزوس صافي ثروته بما يقدر بنحو 13 مليار دولار، حيث ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 7%، ما جعله رابع أكبر رابح لهذا الشهر بين أغنى 10 أشخاص في العالم.

جينسن هوانغ يدخل القائمة وأورتيغا يخرج

وكان ثالث أكبر رابح هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، الذي نمت ثروته بنحو 20 مليار دولار في يونيو لتصل إلى 137 مليار دولار، حيث قفزت أسهم شركته المصنعة للرقائق بنسبة 17%، بعد أن رفع اثنين من المحللين الأهداف السعرية للشركة في ظل طفرة الذكاء الصناعي المستمرة.

هوانغ، الذي احتل المرتبة الحادية عشرة في قائمة أغنى شخص في العالم في بداية شهر يونيو، قفز مركزاً واحداً وأخرج قطب الموضة السريعة الإسباني أمانسيو أورتيغا من شركة إنديتكس (المعروفة بسلسلة زارا) من المراكز العشرة الأولى. تراجعت ثروة أورتيغا بما يقدر بنحو 4 مليارات دولار لتصل إلى 120 مليار دولار، وعليه أصبح حالياً في المرتبة الثانية عشرة في قائمة الأثرياء في العالم. يعد أورتيغا ضمن أربعة مليارديرات من العشرة الأوائل الذين خسروا أموالهم في يونيو.

ماسك يتصدر رغم الخسارة

واصل ايلون ماسك تصدره لقائمة أغنى أغنياء العالم رغم الخسارة الكبيرة التي تعرضت لها ثروته بنحو 16 مليار دولار لتصل إلى 407 مليارات دولار في يونيو، تراجعت أسهم أغلى أصوله، شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، بنسبة 8% في ظل خلافه مع رئيسه السابق في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، الرئيس دونالد ترامب. ويبدو أن شهر يوليو يمثل بداية حقبة صعبة مع اشتداد الصراع مع ترامب.

في حين انخفضت ثروات وارن بافيت، وقطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو، مالك مجموعة LVMH، بمقدار 12 مليار دولار و5 مليارات دولار على التوالي. يوم الاثنين، أعلن بافيت عن تبرعه السنوي بأسهم بيركشاير هاثاواي لمؤسسة غيتس (المعروفة سابقًا باسم مؤسسة بيل وميليندا غيتس)، إضافة إلى المؤسسات التي يديرها أبناؤه، وأخرى أسستها زوجته الأولى الراحلة. وقد شكّلت تبرعاته البالغة 6 مليارات دولار حوالي نصف الانخفاض الحادث في صافي ثروته.

تتابع فوربس، التي بدأت في تتبع أثرياء العالم منذ عام 1987، هذه القائمة بانتظام، وقد أحصت نحو 3028 مليارديراً ضمن قائمتها السنوية في أبريل 2025. يعتمد ترتيب فوربس لأغنى 10 أشخاص على أحدث البيانات المتاحة عن الأصول والأسهم، ويعكس الوضع حتى منتصف ليل 1 يوليو 2025 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

1. إيلون ماسك

صافي الثروة: 406.5 مليار دولار

مصدر الثروة: تيسلا، سبيس إكس، xAI، منصة إكس

العمر: 53 عامًا

الإقامة: أوستن، تكساس

الجنسية: أميركي

2. لاري إليسون

صافي الثروة: 262.2 مليار دولار

المصدر: أوراكل

العمر: 80 عامًا

الإقامة: وودسايد، كاليفورنيا

الجنسية: أمريكي

3. مارك زوكربيرغ

صافي الثروة: 254.6 مليار دولار

مصدر الثروة: ميتا (فيسبوك)

العمر: 41 عامًا

الإقامة: بالو ألتو، كاليفورنيا

الجنسية: أمريكي

4. جيف بيزوس

صافي الثروة: 233.4 مليار دولار

مصدر الثروة: أمازون

العمر: 61 عامًا

الإقامة: ميامي، فلوريدا

الجنسية: أمريكي

5.لاري بيج

صافي الثروة: 145.9 مليار دولار

المصدر: غوغل

العمر: 52 عامًا

الإقامة: بالو ألتو، كاليفورنيا

الجنسية: أمريكي

6. وارن بافيت

صافي الثروة: 145.6 مليار دولار

المصدر: بيركشاير هاثاواي

العمر: 94 عامًا

الإقامة: أوماها، نبراسكا

الجنسية: أمريكي

7. ستيف بالمر

صافي الثروة: 141.2 مليار دولار

المصدر: مايكروسوفت، وفريق لوس أنجلوس كليبرز، والاستثمارات

العمر: 69 سنة

الإقامة: هنتس بوينت، واشنطن

الجنسية: أمريكي

8. سيرجي برين

صافي الثروة: 139.5 مليار دولار

المصدر: غوغل

العمر: 51 عامًا

الإقامة: لوس ألتوس، كاليفورنيا

الجنسية: أمريكي

9. برنارد أرنو

صافي الثروة: 144 مليار دولار

مصدر الثروة: LVMH / السلع الفاخرة

العمر: 76 سنة

الإقامة: باريس

الجنسية: فرنسي

10. جنسن هوانغ

صافي الثروة: 137.6 مليار دولار

مصدر الثروة: أشباه الموصلات

العمر: 62 عامًا

مكان الإقامة: لوس ألتوس، كاليفورنيا

الجنسية: أمريكي