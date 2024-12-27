تراجع الذهب تحت ضغط ارتفاع عائدات السندات الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد بفعل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية في أسبوع مختصر المدة بسبب العطلات، مع تركيز الأسواق على العودة المرتقبة للرئيس المنتخب دونالد ترامب والتأثير المحتمل لسياساته التضخمية على تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لعام 2025.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2614.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1529 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2630.10 دولار.

وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في آر.جي.أو فيوتشرز "عوائد سندات الخزانة أعلى قليلا هنا، وسيظل الذهب تحت الضغط حتى نهاية اليوم... نحن هنا في سوق ضعيفة خلال عطلة".

ويتجه مؤشر الدولار إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مما قلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، في حين كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها منذ الثاني من مايو أيار، والذي بلغته أمس الخميس.

وارتفع الذهب 27 بالمئة هذا العام، مسجلا أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر تشرين الأول. وكان الارتفاع مدفوعا بدورة تيسير السياسة النقدية للمركزي الأمريكي وتصاعد التوترات العالمية.

ويظل معظم المحللين متفائلين لعام 2025، على الرغم من أن الاحتياطي الاتحادي يتوقع تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ويعتقدون أن مواطن التوتر الجيوسياسي في جميع أنحاء العالم ستظل نقاطا ساخنة وأن البنوك المركزية ستواصل موجة شراء الذهب القوية وأن حالة الغموض السياسي ستستمر مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي سياسات فرض رسوم جمركية والسياسات التجارية الحمائية إلى إشعال حروب تجارية محتملة، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وقال هابركورن "في العام المقبل مع شراء البنوك المركزية، أستطيع أن أرى الذهب يتجاوز ثلاثة آلاف دولار في مرحلة ما، ربما بحلول الصيف، إذا استمر الذهب بنفس الوتيرة التي كان عليها".

ويلمع الذهب تقليديا خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 29.39 دولارا للأوقية، وفقد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 916.59 دولارا، وخسر البلاتين 1.6 بالمئة إلى 910.27 دولارات.