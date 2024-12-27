أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية بدعم من التفاؤل إزاء التحفيز الصيني

رويترز

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مدعومة بتوقعات بانتعاش اقتصادي في الصين نتيجة التحفيزات وتكهنات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وذكرت مصادر في السوق أن معهد البترول الأمريكي يتوقع تراجعها 3.2 مليون برميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 73.86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1105 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو 0.8 بالمئة عن مستوى إغلاق أمس الخميس إلى 70.19 دولارا.

وصعد خام برنت 1.3 بالمئة خلال الأسبوع فيما ارتفع خام غرب تكساس واحدا بالمئة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "ربما نعاود الارتفاع مرة أخرى تحسبا لانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة. وربما يأتي بعض الدعم للنفط قريبا من الطقس البارد الذي يدعم الطلب".

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي الرسمي عن المخزونات في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش)، وهو موعد متأخر عن المعتاد بسبب عطلة عيد الميلاد.

زاد التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الصيني والطلب على النفط أمس الخميس بعد أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الصيني في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأفراد والشركات سيستمر في التأثير سلبا العام المقبل.

وقالت مصادر لرويترز هذا الأسبوع إن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، وذلك في إطار جهود بكين لإنعاش الاقتصاد الراكد.

لكن ارتفاع الدولار حد من مكاسب أسعار النفط. وتلقت العملة الأمريكية دعما من التوقعات بأن سياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة ستعزز النمو وترفع التضخم.

وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.