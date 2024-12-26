النفط يهبط وسط تقييم لإجراءات تحفيز اقتصادي في الصين



انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، في تعاملات ضعيفة بسبب العطلات، وذلك بعد أن تغلب صعود الدولار على آمال تحفيز مالي إضافي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً أو 0.24 بالمئة إلى 73.4 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.79 دولاراً بانخفاض 31 سنتاً أو 0.44 بالمئة، عن مستوى تسوية ما قبل عيد الميلاد يوم الثلاثاء.

ونقلت رويترز يوم الثلاثاء عن مصدرين قولهما إن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، في وقت تعمل فيه بكين على تكثيف التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وقال تيم سنيدر، كبير الاقتصاديين في ماتادور إيكونوميكس: "إن ضخ (حزمة) تحفيز في اقتصاد بلد ما يخلق زيادة في الطلب، وزيادة الطلب تدفع الأسعار إلى الارتفاع".

ورفع البنك الدولي اليوم الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من استمرار تراجع ثقة الأسر والشركات إلى جانب الصعوبات التي يواجها قطاع العقارات في العام المقبل.

وواصل الدولار ارتفاعه بعد أن سجل مستوى جديداً الأسبوع الماضي.. وزيادة الدولار ترفع كلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.

وقالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء إن أحدث تقرير أسبوعي من معهد البترول الأمريكي عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة أظهر انخفاضها بمقدار 3.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

ويترقب المتعاملون التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة لمعرفة ما إذا كان سيؤكد انخفاض المخزونات.

ومن المقرر أن يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت جرينتش) غدا الجمعة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاض مخزونات الخام بنحو 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، وتراجع مخزونات البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل، ونواتج التقطير بواقع 0.3 مليون برميل.

ومن ناحية أخرى، قالت شركة الشحن تريبيكا إن من المقرر استئناف حركة الملاحة المتجهة جنوباً في مضيق البوسفور التركي اليوم الخميس، بعد توقفها في وقت سابق من اليوم بعد توقف ناقلة بسبب عطل في محركها.