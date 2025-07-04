النفط يتراجع قبيل زيادة متوقعة في إنتاج أوبك+



تراجعت العقود الآجلة للنفط قليلا اليوم "الجمعة" وسط تعاملات محدودة بسبب عطلة في الولايات المتحدة وفي وقت تترقب فيه السوق اجتماع تحالف أوبك+ غدا "السبت" واحتمال أن تقرر دول أعضاء زيادة الإنتاج.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة عند التسوية إلى 68.30 دولار للبرميل، وانخفض أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 66.50 دولار قبل قليل من حلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش. وكانت التعاملات هزيلة بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وحقق الخامان مكاسب أسبوعية، إذ زاد برنت 0.8 بالمئة عن سعر تسوية يوم الجمعة الماضي بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5 بالمئة.

ومن المرجح أن تقر ثماني دول في تحالف أوبك+ خلال اجتماع يعقد غدا السبت زيادة جديدة في إنتاج النفط في أغسطس في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية. وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد لكن جرى تقديمه يوما واحدا.

وتوقعت عدة مصادر أن توافق الدول الثماني على زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا من أغسطس.

وفي وقت لاحق من اليوم، قالت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ لرويترز إن التحالف ربما يزيد إنتاجه من النفط لشهر أغسطس في اجتماعه غدا بما يفوق الزيادات البالغة 411 ألف برميل يوميا التي أقرها في مايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز.

وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "يبدو أن هناك بعض عمليات جني الأرباح وسط مخاوف من أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) سترفع إنتاجها بأكثر من المتوقع".

وأضاف أن المستثمرين يبدو أنهم في وضع انتظار وترقب، ويستعدون للتفاعل مع خطوة أوبك بينما يراقبون أيضا تداعيات تشريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضخم الخاص بالتخفيضات الضريبية والإنفاق، والذي من المقرر أن يوقعه ليصبح قانونا في مراسم بالبيت الأبيض اليوم .

وتعرضت أسعار الخام لضغوط أيضا بسبب تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي "الخميس" جاء فيه أن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع مع إيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية، بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

في الوقت ذاته، عادت حالة الضبابية المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية مع اقتراب نهاية فترة تعليق دامت 90 يوما على زيادة نسب الرسوم.

وقال ستة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي مطلعين على المحادثات اليوم "الجمعة" إن مفاوضين من الاتحاد لم ينجحوا حتى الآن في إحراز تقدم في مفاوضات التجارة مع إدارة ترامب وربما يسعون الآن إلى تمديد الوضع الراهن لتجنب زيادات الرسوم الجمركية.

وبشكل منفصل، رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت ستة دولارات إلى 72 دولارا للبرميل في 2025، وعشرة دولارات ليصل إلى 70 دولارا للبرميل في 2026، وذلك في ضوء تحسن التوقعات بشأن الطلب.







