الصين تصدر قانوناً لضريبة القيمة المضافة

وافق أعضاء البرلمان الصيني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن ضريبة القيمة المضافة، وهي أكبر فئة ضرائب في الصين، ما يمثل تقدماً نحو تطبيق مبدأ الضرائب وفقاً للقانون.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن القانون الذي تم تمريره أثناء اجتماع اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الصيني (البرلمان) سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من أول يناير 2026.

يذكر أنه تم تقنين 14 من بين 18 فئة ضرائب مطبقة بالفعل في الصين، وتشمل أغلب حصيلة الضرائب.

وخلال السنوات الأخيرة تطبق الصين إصلاحات عميقة للنظام المالي والضريبي وتدفع سلسلة إصلاحات لضريبة القيمة المضافة.

وقال نائب رئيس معهد بكين الوطني للمحاسبة، لي شوهونج: "إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة يعزز إنجازات إصلاح ضريبة القيمة المضافة التي تمت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يساعد على زيادة اليقين في النظام الضريبي، واستقرار التوقعات وتعزيز الثقة، في إطار تعميق إصلاح النظام المالي والضريبي".

يذكر أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة في الصين وصلت خلال أول 11 شهرا من العام الحالي إلى 12ر6 تريليونات يوان (نحو 56ر851 مليار دولار) بما يمثل 8ر37% من إجمالي حصيلة الضرائب في الصين.



