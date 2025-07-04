نيزك نادر من المريخ بـ 4 ملايين دولار

تستعد دار "سوذبيز" للمزادات لبيع واحدة من أندر وأكبر الصخور المريخية التي تم العثور عليها على الأرض، ويُتوقع أن يصل سعرها إلى 4 ملايين دولار أمريكي عند عرضها في المزاد المقرر يوم 16 يوليو الجاري.

الصخرة، المعروفة رسميًا باسم NWA-16788، هي نيزك يزن 24.67 كيلوغرامًا، ما يجعلها الأكبر من نوعها مقارنةً بحاملي الرقم القياسي السابق، خاصة "تاوديني 002" الذي عُثر عليه في مالي عام 2021 بوزن 14.5 كيلوغرام فقط.

تم اكتشاف النيزك في منطقة أغاديز النائية في النيجر خلال نوفمبر 2023، وهي منطقة تُعرف بأحافير الديناصورات أكثر من النيازك الفضائية. وتم تأكيد أصله المريخي من قبل متحف شنغهاي للفلك بعد فحص عينة صغيرة منه، وفقا "ساينس أليرت".

ويُظهر النيزك تجوية أرضية قليلة، مما يشير إلى أنه سقط على الأرض حديثًا نسبيًا، ولم يتأثر كثيرًا بظروف البيئة الأرضية منذ وصوله من الفضاء.

ووفقًا للعلماء، فإن هذا النوع من الصخور يتكون نتيجة تبريد بطيء للماغما المريخية، ويحتوي على مزيج من معادن البيروكسين والزبرجد والماسكلينيت، ما يمنحه تركيبة فريدة.

أثار بيع هذا النيزك جدلًا في الأوساط العلمية؛ فبينما يرى بعض العلماء أن مكانه الطبيعي هو المتاحف ليكون متاحًا للبحث والتعليم، يرى آخرون أن بيعه لا يُقصي احتمالية الدراسة، بل قد يُسهم المالك الجديد في دعم الأبحاث العلمية.