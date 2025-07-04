بريطانيا تكشف عن خطتها لمضاعفة طاقة الرياح لتعزيز نموها الاقتصادي





كشفت الحكومة البريطانية عن خطتها لمضاعفة طاقة الرياح البرية في جميع أنحاء إنجلترا بحلول عام 2030 .

ويريد الوزراء توسيع قدرة طاقة الرياح البرية في البلاد من 8ر14 جيجاوات إلى 27-29 جيجاوات بحلول نهاية العقد، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

يأتي ذلك كجزء من طموحات الحكومة الأوسع نطاقا للتحول نحو نظام طاقة نظيفة بحلول عام 2030، على أمل تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وخفض الفواتير وإزالة الكربون من الشبكة وتعزيز أمن الطاقة.

وفي العام الماضي، ألغى حزب العمال الحظر الفعلي على بناء مزارع الرياح البرية الذي فرضه المحافظون بقيادة ديفيد كاميرون.

ووضعت الخطوة التي اتخذتها الحكومة طاقة الرياح البرية على قدم المساواة في التخطيط مع طاقة الرياح البحرية والنووية، مما يمهد الطريق أمام طرح مشروعات بشكل أسرع في السنوات المقبلة.