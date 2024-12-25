«إيه إس إم إل» تبيع ألعاباً للعاملين فقط

تبيع «ايه إس إم إل»، الشركة الهولندية المصنعة لأكثر آلات تصنيع الرقائق تقدماً في العالم، نسخ «ليجو» من أكثر ماكينتها قيمة وتطوراً لموظفيها.

وعندما سئلت الشركة عن هذه النماذج المصغرة لآلات الطباعة فوق البنفسجية TWINSCAN EXE:5000، أجابت المتحدثة باسم الشركة مونيك مولز: «قائلة آسفة، لكنها مخصصة فقط لموظفي ايه إس إم إل».

ويطالب المهندسون على وسائل التواصل الاجتماعي الشركة بإتاحة هذه النماذج على نطاق أوسع، لكن مولز قالت إن النموذج مخصص ليكون «شيئاً ممتعاً للموظفين فقط» احتفالاً بالذكرى الأربعين للشركة المصنعة.

وسعر النسخة الشبيهة بمكعبات الليجو 208 يورو (216 دولاراً) في متجر لموظفي الشركة.

في الوقت نفسه، تبلغ تكلفة آلة تصنيع الرقائق الحقيقية 350 مليون يورو لكل منها وتزن ما يعادل وزن طائرتين طراز إيرباص A320.

وحصلت شركة «إنتل» على أول آلة حقيقية من هذه النسخة الأحدث التي تم شحنها إلى مصنعها في ولاية أوريجون العام الماضي.