نيكاي يرتفع بفضل أسهم شركات الرقائق

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أداء قوي في وول ستريت خلال الليل، لكن جني المستثمرين للأرباح حد من المكاسب.

وتقدم نيكاي 0.11 بالمئة إلى 39828.2 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 40012.66.

في وقت سابق من الجلسة، تأرجح المؤشر القياسي بين الخسائر والمكاسب المتواضعة.

وتراجع نيكاي 0.8 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وفي طريقه إلى إنهاء سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أسابيع متتالية.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 2829.67.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في معهد توكاي طوكيو للأبحاث "ظل المستثمرون متفائلين بشأن توقعات السوق، لكن نيكاي لا يزال ضعيفا".

وأضاف "بمجرد أن وصل المؤشر إلى مستوى 40 ألف نقطة حدثت عمليات بيع لجني الأرباح".

وارتفعت وول ستريت أمس الخميس إلى مستويات قياسية عند الإغلاق، واقتربت القيمة السوقية لشركة إنفيديا لصناعة الرقائق من أربعة تريليونات دولار. كما أن تقرير الوظائف الأمريكي الذي تجاوز التوقعات بعث بالارتياح في نفوس المستثمرين، الذين تجاهلوا تقلص فرصة خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المكاسب على المؤشر نيكاي. وصعد سهم أدفانتست 2.33 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون واحدا بالمئة.

وارتفعت أسهم البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية التي تتبع عوائد السندات الأمريكية. وعزز تقرير الوظائف الأمريكي القوي موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وزاد مؤشر قطاع البنوك 1.14 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وتقدم سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.16 بالمئة.

فيما انخفض سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.81 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.