توقع خفض جديد للفائدة الأوروبية

يتوقع بوريس فويسيتش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الأوروبية مجددا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فويسيتش محافظ البنك المركزي الكرواتي القول إنه "إذا جاءت البيانات الاقتصادية متفقة مع توقعاتنا، فسيكون من المؤكد قدرتنا على مواصلة خفض أسعار الفائدة، لآن قرارتنا تستند إلى البيانات.. اتجاه التوقعات يشير إلى خفض جديد لأسعار الفائدة".

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية 4 مرات خلال العام الحالي ليصل سعر الفائدة الرئيسية إلى 3%. ويتوقع المحللون استمرار خفض الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية في كل مرة حتى تصل إلى 2% بحلول يونيو المقبل.

وردا على سؤال عن المستوى الذي يمكن أن تنخفض إليه الفائدة الأوروبية قال محافظ البنك المركزي الكرواتي "لا استطيع الآن تحديد المستوى الذي يمكن أن تنخفض إليه الفائدة.. سيتضح هذا في العام المقبل".