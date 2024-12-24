بنوك وشركات أمريكية تقاضي البنك المركزي بسبب نظام اختبارات الضغط

قالت جماعات تمثل بنوكا وشركات أمريكية اليوم الثلاثاء إنها أقامت دعوى قضائية على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أساس ما وصفته بأنه "جوانب غامضة في إطار عمل اختبارات الضغط".

وأضافت جماعات منها جمعية المصرفيين الأمريكيين وغرفة التجارة الأمريكية في بيان إن الدعوى القضائية "تسعى لتسوية الانتهاكات القانونية المستمرة من خلال إخضاع عملية اختبار الضغط لمدخلات الجمهور كما يقتضي القانون الاتحادي".

ويفيد موقع مجلس الاحتياطي الاتحادي على الإنترنت بأن اختبار الضغط الذي يجريه البنك المركزي يقيم قدرة البنوك على تحمل الخسائر في أوقات الأزمات عبر السيولة المتاحة لديها مع الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والاستمرار في إقراض الشركات والأُسر. ويحدد المركزي متطلبات احتياطي السيولة وفقا لنتائج الاختبار.

ويجري البنك المركزي اختبار الضغط سنويا باستخدام تصورين مختلفين على الأقل لاختبار كفاية السيولة في أثناء أوقات الأزمات.