استقرار أسعار الذهب وسط تركيز على تحركات الفائدة في 2025

استقرت أسعار الذهب وسط معاملات ضعيفة اليوم الثلاثاء بسبب العطلات، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون لمعرفة استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة وسياسات الرسوم الجمركية الخاصة بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي قد تشكل مسار المعدن الأصفر العام المقبل.

وبحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 2616.31 دولارا للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2631.60 دولار.

وقال زين فاودا محلل السوق لدى ماركت بلس التابعة لشركة أواندا "يبدو أن الاتجاه الحالي مدفوع في المقام الأول بانخفاض السيولة".

وارتفع الذهب لمستويات قياسية عدة مرات هذا العام وزاد بنحو 27 بالمئة حتى الآن ليسجل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.

وأضاف فاودا "قد يحدث ارتفاع مماثل في عام 2025، لكن ذلك سيعتمد إلى حد بعيد على التطورات الجيوسياسية... ومن المتوقع أن يبلغ سعر الذهب نحو 2800 دولار للأوقية مدفوعا بالمخاطر المستمرة ومخاوف نشوب حرب تجارية".

ويتوقع محللون أن يمهد توالي الارتفاع لمستويات قياسية في 2024 الطريق لارتفاع مماثل في 2025 بدعم من عمليات شراء تقوم بها بنوك مركزية، وتصاعد التوتر الجيوسياسي، وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

ويستعد المستثمرون الأمريكيون للعديد من التغييرات التي ستؤثر بشدة في الأسواق في 2025 مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني، مثل الرسوم الجمركية وإلغاء بعض القيود التنظيمية وتغيير السياسة الضريبية، والتي سيكون لها تأثير على التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.66 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 938.20 دولارا. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 941.25 دولارا.