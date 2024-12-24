البيانات الضعيفة تتلاعب بـ«وول ستريت»

تلاعبت البيانات الاقتصادية الضعيفة بأداء «وول ستريت»، أمس، قبل عطلة سنوية خلال الأسبوع الجاري، وبعد تجنب إغلاق مؤقت للحكومة الأمريكية بفضل مشروع قانون تمويل، ووسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ العام المقبل.

وهبط مؤشر داو جونز 39.8 نقطة أو 0.09 % إلى 42800.49 نقطة، في حين ارتفع ستاندرد آند بورز 9.4 نقطة أو 0.16 % إلى 5940.25 نقطة، وصعد ناسداك 68.5 نقطة أو 0.35 % إلى 19641.05 نقطة.

بدا أن البيانات الاقتصادية الضعيفة قد أفسدت المشاعر قليلاً في وقت سابق من الجلسة. انخفض مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمرات لشهر ديسمبر إلى 104.7، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أمس بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل سبتمبر، لكن ارتفاع سهم نوفو نورديسك حد من انخفاض المؤشر الرئيسي. وهبط المؤشر 0.2% خلال التعاملات. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني 1.19 % ليغلق عند 39161.34 نقطة، كما صعد مؤشر توبكس 0.92 %.