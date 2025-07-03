النفط يهبط بفعل ضبابية الرسوم الأمريكية وتوقعات إنتاج أوبك+

انخفضت أسعار النفط قليلا اليوم "الخميس" مع إثارة احتمال معاودة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية شكوكا حيال الطلب قبل زيادة متوقعة في المعروض من كبار المنتجين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.45 بالمئة لتبلغ عند التسوية 68.80 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 45 سنتا أو 0.67 بالمئة لتبلغ عند التسوية 67 دولارا للبرميل.

ومع ذلك، تتزايد الضبابية بشأن السياسة التجارية الأمريكية مع اقتراب موعد انتهاء تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة في التاسع من يوليو، دون إبرام أي اتفاقيات تجارية جديدة مع عدة شركاء تجاريين كبار، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، مما يثير المخاوف إزاء التأثير الاقتصادي مع ما يترتب على ذلك من آثار على الطلب على الوقود.

وتلقت الأسعار دعما من توصل الولايات المتحدة وفيتنام إلى اتفاق تجاري مبدئي "الأربعاء"، لكن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية لا تزال تلوح في الأفق.

ومن المرجح أن يوافق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء بينهم روسيا، على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في اجتماعه الذي سينعقد في مطلع الأسبوع.

ومما زاد المشاعر السلبية ما أظهره مسح للقطاع الخاص اليوم عن أن نشاط الخدمات في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، زاد بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر خلال يونيو حزيران مع ضعف الطلب وانخفاض طلبيات التصدير الجديدة.

وسلطت الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية أيضا الضوء على المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية"الأربعاء" إن مخزونات الخام المحلية ارتفعت 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان المحللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا 1.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات اليوم أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة كان قويا في يونيو حزيران في حين انخفضت معدلات البطالة على نحو غير متوقع، مما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتأجيل استئناف خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الخامان القياسيان"الأربعاء" إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد أن علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما أثار مخاوف من أن الخلاف القائم حول البرنامج النووي الإيراني قد يتحول مجددا إلى نزاع مسلح.

وأظهر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران اليوم "الخميس"، بالإضافة إلى أخرى تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال "في الوقت الحالي، سيتعامل السوق مع الأمر بهدوء، لأن مثل تلك الجهود لم تجد نفعا في الماضي".







