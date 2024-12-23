النفط يتراجع بسبب مخاوف زيادة المعروض وارتفاع الدولار

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين في تعاملات محدودة قبل عطلة عيد الميلاد بسبب مخاوف المستثمرين من زيادة المعروض العام المقبل وارتفاع الدولار.

وبحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أو 1.25 بالمئة، إلى 72.03 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا، أو 1.15 بالمئة، إلى 68.66 دولار للبرميل.

وتوقع محللو ماكواري في تقرير ديسمبر كانون الأول زيادة المعروض العام المقبل مما سيبقي أسعار برنت عند ​​70.50 دولارا للبرميل في المتوسط انخفاضا من 79.64 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام.

وتراجعت المخاوف بشأن الإمدادات إلى أوروبا بعد تقارير عن إعادة تشغيل خط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط من روسيا وقازاخستان إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا، بعد توقفه يوم الخميس بسبب مشاكل فنية في محطة ضخ روسية.

واقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين صباح اليوم الاثنين.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس لرويترز "مع ارتفاع الدولار بعد انخفاضه، تخلت أسعار النفط عن مكاسبها السابقة".

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة النفط على حاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تراجع التضخم وساعدت في تهدئة مخاوف المستثمرين في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.1 بالمئة الأسبوع الماضي، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.6 بالمئة وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وأشارت أبحاث من سينوبك، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، إلى أن استهلاك النفط في الصين سيبلغ ذروته في 2027، الأمر الذي أثر أيضا على الأسعار.

وحث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة الاتحاد الأوروبي على زيادة الواردات من النفط والغاز الأمريكي وإلا سيواجه التكتل رسوما جمركية على صادراته.

كما هدد ترامب أمس الأحد باستعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما، متهما الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بفرض رسوم مفرطة على استخدام الممر المائي، الأمر الذي أثار ردا حادا من رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو.