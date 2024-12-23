الدولار يصعد بعد بيانات التضخم غير المتوقعة

ارتفع الدولار، اليوم الإثنين، بعد تراجعه في الجلسة الماضية بينما انخفض اليورو في وقت تأثرت فيه الأسواق بنتائج اجتماعات البنوك المركزية العالمية التي حددت توقعات متباينة لمسار خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

واستأنف مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ستة عملات رئيسية، مساره الصعودي، بعد أن تكبد يوم الجمعة أكبر انخفاض له خلال يوم واحد في ما يقرب من شهر، وذلك بعد قراءة أضعف من المتوقع للتضخم. ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب للمرة الرابعة في خمس جلسات.

وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي وتيرة أكثر تحفظا لخفض أسعار الفائدة مما كانت تتوقعه الأسواق، مما دفع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع بشكل حاد.

وارتفع مؤشر الدولار 0.37 بالمئة إلى 108.19 نقاط، ليظل بالقرب من أعلى مستوى في عامين، بينما انخفض اليورو 0.34 بالمئة إلى 1.0394 دولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة ارتفاع الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة في نوفمبر بسبب الطلب القوي على الآلات، في إشارة جديدة إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً مع اقتراب العام الجديد.

ومع ذلك، قالت هيئة كونفرنس بورد اليوم الاثنين إن مؤشرها لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض إلى 104.7 هذا الشهر من 112.8 المعدل بالزيادة في نوفمبر، وذلك مع انحسار نشوة ما بعد الانتخابات وظهور المخاوف بشأن ظروف العمل في المستقبل.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين إن منطقة اليورو تقترب جداً من الوصول إلى هدف التضخم على المدى المتوسط، الذي وضعه ا​لبنك المركزي.

وفي وقت سابق من ديسمبر كانون الأول، قالت لاجارد إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، إذ لم يعد كبح النمو ضروريا.

وفي أسبوع قصير بسبب موسم العطلات، من المرجح أن تتضاءل أحجام التداول مع اقتراب نهاية العام.

وارتفع الدولار 0.46 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 157.13 يناً. وأدى ارتفاع الدولار، إلى جانب تمسك بنك اليابان بتثبيت أسعار الفائدة وتعليقات المحافظ كازو أويدا التي قللت من احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل، إلى ترك الين بالقرب من مستويات ضعيفة دفعت السلطات اليابانية في الآونة الأخيرة إلى التدخل في السوق.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.37 بالمئة إلى 1.2523 دولار. وأبقى بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة دون تغيير.



