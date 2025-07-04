«رايان إير» تلغي 170 رحلة بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية بفرنسا

قالت شركة «رايان إير»، أمس، إنها اضطرت إلى إلغاء 170 رحلة جوية مما أثر على أكثر من 30 ألف مسافر، وذلك بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا. يأتي هذا الاضطراب مع بداية العطلات الصيفية في أوروبا، وهي أكثر الفترات طلباً على السفر خلال العام.

وطلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية الأربعاء من العديد من شركات طيران تقليص عدد رحلاتها في مطارات باريس 40 بالمئة في الرابع من يوليو بسبب الإضراب المزمع.

وذكرت «رايان إير» في بيان: «بالإضافة إلى إلغاء الرحلات من فرنسا وإليها، سيؤثر هذا الإضراب أيضاً على جميع الرحلات العابرة بالمجال الجوي الفرنسي».

وأضافت شركة الطيران الأيرلندية: إن المسافرين العابرين للمجال الجوي الفرنسي من المملكة المتحدة إلى اليونان ومن إسبانيا إلى أيرلندا سيتأثرون أيضاً.

ودعا الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح قطاع خدمات مراقبي الحركة الجوية في الاتحاد الأوروبي.

وقبل أيام رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (لوكسمبورغ) شكوى شركة «ريان إير» ضد موافقة المفوضية الأوروبية على دعم ألماني لشركة كوندور للطيران خلال جائحة كورونا.

وأوضحت المحكمة أن «ريان إير» فشلت في إظهار الحاجة لفتح المفوضية تحقيقًا بشأن هذا الدعم. تعود القضية إلى 2021، عندما وافقت المفوضية على ثلاث حزم مساعدات ألمانية بقيمة 525 مليون يورو (609 ملايين دولار). وطعنت ريان إير على أحد التدابير (144 مليون يورو) أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في 2021.