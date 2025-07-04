«رايان إير» تلغي 170 رحلة بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية بفرنسا

وطلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية الأربعاء من العديد من شركات طيران تقليص عدد رحلاتها في مطارات باريس 40 بالمئة في الرابع من يوليو بسبب الإضراب المزمع.
وأضافت شركة الطيران الأيرلندية: إن المسافرين العابرين للمجال الجوي الفرنسي من المملكة المتحدة إلى اليونان ومن إسبانيا إلى أيرلندا سيتأثرون أيضاً.
ودعا الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح قطاع خدمات مراقبي الحركة الجوية في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المحكمة أن «ريان إير» فشلت في إظهار الحاجة لفتح المفوضية تحقيقًا بشأن هذا الدعم. تعود القضية إلى 2021، عندما وافقت المفوضية على ثلاث حزم مساعدات ألمانية بقيمة 525 مليون يورو (609 ملايين دولار). وطعنت ريان إير على أحد التدابير (144 مليون يورو) أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في 2021.