الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات محدودة اليوم الاثنين بالتزامن مع موسم العطلات ومتأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ترقب المستثمرين لإشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.

وبحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2612.58 دولارا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.6 بالمئة، ليقترب من أعلى مستوى في أكثر من عامين، مما قلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، إلا أن إشارته إلى تخفيضات أقل في 2025 دفعت الذهب إلى أدنى مستوياته منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني خلال الأسبوع.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وصعد الذهب لمستويات غير مسبوقة هذا العام، إذ قفز 27 بالمئة منذ بدايته ليحقق أفضل أداء سنوي له منذ 2010، مدفوعا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتيسير السياسة النقدية وتوتر جيوسياسي.

وقال مايكل لانجفورد، رئيس قطاع الاستثمار في سكوربيون مينيرالز "التأثير الكبير التالي هو الولاية المقبلة (للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب والقرارات الرئاسية الأولى التي قد يعلنها. وهو ما قد يزيد من تقلبات السوق ويدفع أسعار الذهب للصعود".

ويتولى ترامب منصبه رسميا في 20 يناير .

وعادة ما يحقق الذهب، الذي يعد من الملاذات الآمنة، أداء جيدا في حالات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.52 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 939.05 دولارا والبلاديوم 0.8 بالمئة إلى 927.74 دولارا للأوقية.