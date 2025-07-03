نمو الوظائف بأمريكا يفوق التوقعات في يونيو

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أكثر من المتوقع في يونيو، فيما انخفض معدل البطالة على غير المتوقع إلى 4.1 بالمئة، مما يشي باحتفاظ سوق العمل بحالة الاستقرار.

وينطوي ذلك أيضا على مؤشرات تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتأجيل استئناف خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة عن كثب اليوم الخميس إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 147 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة 144 ألف وظيفة في مايو.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 110 ألاف وظيفة بعد زيادة 139 ألف وظيفة في مايو. وتراوحت التقديرات بين زيادة 50 ألفا و160 ألفا.

وانخفض معدل البطالة من 4.2 بالمئة في مايو . وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعه إلى 4.3 بالمئة.







