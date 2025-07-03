التضخم في تركيا ينخفض أكثر من المتوقع إلى 35%

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض أكثر قليلا من المتوقع إلى 35.05 بالمئة في يونيو حزيران، وإلى 1.37 بالمئة على أساس شهري.

وتدعم هذه البيانات توقعات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات انخفض 0.27 بالمئة عن الشهر السابق.

وانخفض التضخم السنوي من ذروة بلغت 75 بالمئة في مايو 2024.

وتوقع خبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي 35.2 بالمئة وأن يبلغ المعدل الشهري 1.45 بالمئة في يونيو .

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.46 بالمئة على أساس شهري في يونيو حزيران وبنسبة 24.45 بالمئة على أساس سنوي.