ارتفاع طفيف للدولار وسط ترقب لتقرير الوظائف الأمريكية

سجل الدولار ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وفيتنام الذي عزز التفاؤل بشأن إمكانية إبرام صفقات أخرى قبل التاسع من يوليو تموز عندما تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية الأعلى حيز التنفيذ، في حين يترقب المتعاملون بيانات الوظائف لتقييم الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

استقر الجنيه الإسترليني بعد تراجعه بواحد بالمئة تقريبا في جلسة التداول السابقة، إذ دعم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزيرة المالية التي تتعرض لانتقادات ريتشل ريفز، على أمل تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية لبريطانيا.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.3628 دولار في أحدث التعاملات، في حين تراجع اليورو قليلا إلى 1.1788 دولار، ولا يزال قرب أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021 والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتراجع الين قليلا إلى 143.84 مقابل الدولار.

وقالت كارول كونج الخبيرة الاستراتيجية للعملات في بنك الكومنولث الأسترالي إن المتعاملين قلقون من إمكانية أن يأتي شخص آخر ليحل محل ريفز ويكون أقل التزاما بالقواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها وأكثر استعدادا للاقتراض.

وأضافت أن الجنيه الإسترليني سيظل تحت ضغط هبوطي ما لم تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات لاستعادة ثقة السوق في الأوضاع المالية للمملكة المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.11 بالمئة إلى 96.862، ليظل قريبا من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة التي استقر عنده خلال الأسبوع. ويتجه المؤشر للتراجع 0.5 بالمئة خلال الأسبوع.

ويتجه اهتمام السوق إلى تقرير الوظائف الذي تصدره وزارة العمل الأمريكية عن شهر يونيو حزيران اليوم الخميس قبل عطلة في الرابع من يوليو بعد أن أظهرت بيانات انخفاض الأجور في القطاع الخاص للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يونيو .

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 25 بالمئة خفض الفائدة في يوليو تموز مقابل 20 بالمئة أمس.

وقبيل الموعد النهائي لدخول الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ في التاسع من يوليو تموز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن أبرمت اتفاقا مع فيتنام وأنه قد يدفع دولا أخرى للتوصل إلى اتفاقات مماثلة.

وفي ظل قلة التفاصيل، قال ترامب إن السلع الفيتنامية ستواجه رسوما جمركية 20 بالمئة، وستواجه الشحنات العابرة من دول ثالثة عبر فيتنام رسوما 40 بالمئة.

وشهدت الصفقات التجارية المحتملة الأخرى تقدما بطيئا، وأرجعت اليابان تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة لمصالح وطنية، بينما قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ اليوم الخميس إن المفاوضات تبدو صعبة وأنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كانت المحادثات ستختتم بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية. وتداول الدولار الأسترالي عند 0.6565655 دولار أمريكي بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6067 دولار أمريكي في أحدث التعاملات، وكلاهما على انخفاض 0.3 بالمئة.