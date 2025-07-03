الدولار يتراجع أمام اليوان الصيني

بعد ارتفاعه البسيط أمس، تراجع الدولار أمام اليوان الصيني خلال تعاملات اليوم الخميس في السوق الصينية.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم 1523ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 23 بيب، عن مستواه أمس وكان 1546ر7 يوان لكل دولار بعد انخفاضه أمس 12 بيب.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.