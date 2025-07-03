الذهب يتراجع بعد اتفاق تجاري بين أمريكا وفيتنام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وفيتنام عقب إبرامهما اتفاقا تجاريا، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات حول مسار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3345.57 دولارا للأوقية (الأونصة). وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3356.60 دولارا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية أقل مما تعهدت به بنسبة 20 بالمئة على سلع مختلفة من فيتنام. وتعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، سعى المفاوضون الأمريكيون والهنود إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لخفض التعريفات الجمركية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو تموز. ومع ذلك، لا تزال الخلافات حول منتجات الألبان والصادرات الزراعية الأمريكية دون حل، حسبما أفادت مصادر مطلعة على المحادثات.

ولم يظهر ترامب مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات على الرغم من تعثر المناقشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه عبر عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند.

وجاء في تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة هبط 33 ألف وظيفة في يونيو حزيران، مسجلا أول انخفاض في أكثر من عامين إذ أعاقت حالة عدم اليقين الاقتصادي التوظيف. ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية ويصدر اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يُظهر زيادتها 110 آلاف وظيفة في يونيو حزيران بانخفاض من 139 ألفا في مايو ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وتتوقع السوق حاليا خفض سعر الفائدة الأمريكية 66 نقطة أساس هذا العام بين سبتمبر وديسمبر .

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 36.36 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1412.13 دولار وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1150.28 دولارا.