النفط يقفز 3% مع موقف إيران من وكالة الطاقة الذرية

قفزت أسعار النفط ثلاثة بالمئة "الأربعاء" بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوصل الولايات المتحدة وفيتنام إلى اتفاق تجاري، لكن زيادة مفاجئة في إمدادات الخام الأمريكية حدت من زيادة الأسعار بعض الشيء.

وصعد خام برنت دولارين بما يعادل ثلاثة بالمئة وسجل عند التسوية 69.11 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين أو 3.1 بالمئة إلى 67.45 دولار للبرميل.

كانت تحركات برنت داخل نطاق يتراوح بين أعلى مستوى له عند 69.05 دولار وأدنى مستوى له عند 66.34 دولار منذ 25 يونيو، مع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للخام في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وبدأت إيران تطبيق قانون ينص على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية من وكالة الطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران. واتهمت طهران الوكالة بالانحياز إلى الدول الغربية وتقديم ما يبرر الضربات الجوية الإسرائيلية.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية لدى يو.بي.إس "تعكف السوق على تقييم نوع من علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد خطوة إيران بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية... لكن الأمر يتعلق فقط بالمعنويات، ولا توجد أي اضطرابات تؤثر على النفط".

وارتفعت الأسعار أيضا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل علام رسمية فيتنامية إن الولايات المتحدة وفيتنام توصلتا إلى اتفاق تجاري يفرض رسوما جمركية 20 بالمئة على كثير من صادرات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد مفاوضات في اللحظات الأخيرة.

وقال محللون في شركة استشارات الطاقة ريتربوش آند أسوسيتس في مذكرة "اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وفيتنام اليوم عزز فيما يبدو الإقبال على المخاطرة".

وفي وقت سابق من الجلسة، قلصت الأسعار مكاسبها بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا 1.8 مليون برميل. وانخفض الطلب على البنزين إلى 8.6 مليون برميل يوميا، مما أثار مخاوف بشأن الاستهلاك خلال ذروة موسم القيادة الصيفي.

وقال بوب يوجر مدير شؤون عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو "خلال فصل الصيف، تسعة ملايين برميل يوميا هو الحد الذي تتم من خلاله معرفة حالة السوق... نحن حاليا عند أقل بكثير من ذلك. وهذه ليست علامة جيدة".

في غضون ذلك، قالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا للوساطة إن السوق أخذت في حسبانها بالفعل احتمال ارتفاع إمدادات أوبك+، ومن المستبعد أن تتفاجأ الأسواق قريبا مرة أخرى.

وذكرت أربعة مصادر في أوبك+ الأسبوع الماضي أن التحالف يخطط لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا الشهر المقبل عندما يجتمع في السادس من يوليو، وهو نفس مقدار الزيادات التي تبناها لمايو ويونيوويوليو.