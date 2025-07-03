الدولار قرب أدنى مستوى في 3 سنوات

استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته منذ فبراير 2022 مقابل عملات رئيسية أخرى، أمس، في وقت يقيم فيه المتعاملون تلميحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بشأن تيسير السياسة النقدية إلى جانب التأثير المحتمل لمشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021 مقابل اليورو، واقترب أيضاً من أدنى مستوى له منذ يناير 2015 مقابل الفرنك السويسري.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، قليلاً إلى 96.744 نقطة، لكنه لم يبتعد كثيراً عن أدنى مستوى سجله خلال الليل عند 96.373.

واستقر الدولار الأمريكي عند 0.7917 فرنك سويسري بعد انخفاضه إلى 0.7873 فرنك في الجلسة السابقة.

وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.1791 دولار، لكنه ظل قريباً من ذروته خلال الليل عند 1.1829 دولار.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى أقل بقليل من أعلى مستوى سجله أمس الثلاثاء عند 1.3787 دولار، وهو المستوى الذي لامسه آخر مرة في أكتوبر 2021.

وحقق الدولار مكاسب طفيفة مقابل العملة اليابانية وزاد 0.2 بالمئة ليصل إلى 143.68 يناً، بعد انخفاضه 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.