تراجع غير متوقع للوظائف في القطاع الخاص بأمريكا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تراجعا غير متوقع لعدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وذكرت شركة أيه.دي.بي لمعالجة قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص انخفض خلال يونيو بمقدار 33 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بمقدار 29 ألف وظيفة خلال مايو وفقا للبيانات المعدلة

كان المحللون يتوقعون إضافة القطاع الخاص 95 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي مقابل 37 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

من ناحيتها قالت نيلا ريتشاردسون كبيرة الاقتصاديين في الشركة إنه "رغم استمرار قلة حالات تسريح العمالة، فإن التردد في التوظيف وتعيين موظفين جدد بدلا من الذين تركوا أعمالهم أدى إلى تراجع عدد الوظائف خلال الشهر الماضي".