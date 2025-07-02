ارتفاع مخزونات أمريكا من النفط الخام والبنزين

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 27 يونيو الماضي،

وأفادت الإدارة بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.8 ملايين برميل إلى 419 مليوناً الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 1.8 مليون.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.5 مليون برميل،

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير من الخام ارتفع 118 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين زادت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 4.2 ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 232.1 مليون، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجعها 0.2 مليون،

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أيضاً انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل إلى 103.6 ملايين، مقابل توقعات بانخفاضها مليون برميل،

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 2.94 مليون برميل يومياً.



