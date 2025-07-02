5.9 مليارات دولار مبيعات الصينيين في أسهم التكنولوجيا خلال يونيو

تخلى المستثمرون الصينيون عن بعض من أبرز أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة هونغ كونغ الشهر الماضي، في اختبار فعلي لقدرة هذا الصعود الاستثنائي على الصمود هذا العام.

بحسب حسابات «بلومبرغ» المستندة إلى بيانات البورصة باع مستثمرون من البر الرئيسي الصيني أسهماً بقيمة إجمالية بلغت 46.4 مليار دولار هونغ كونغي (5.9 مليارات دولار أمريكي) من حصصهم في شركات «تينسنت هولدينغز» و«شاومي» و«علي بابا غروب هولدينغ»، عبر روابط التداول مع المركز المالي خلال يونيو، وتأتي هذه المبيعات امتداداً لعمليات بيع صافية شهدها مايو أيضاً.

تأتي عمليات البيع الكثيفة قبل إعلان نتائج الأرباح الفصلية، ومع استمرار احتدام المنافسة داخل قطاع التجارة الإلكترونية في الصين عقب صعود أسهم التكنولوجيا في وقت سابق من هذا العام المدعوم بزخم الذكاء الاصطناعي المستوحى من «ديب سيك»، ومنذ أبريل الماضي شهدت أسهم «تينسنت» و«علي بابا» تذبذباً طفيفاً، فيما ارتفعت أسهم «شاومي» بعد أن كشفت شركة الهواتف الذكية عن سيارتها الجديدة.

أوضح فيي-سيرن لينغ، العضو المنتدب في شركة «يونيون بانكير بريفية»، أن وتيرة البيع من جانب المستثمرين الصينيين «تعود جزئياً إلى جني الأرباح، لكن السبب الأبرز يتمثل في غياب المحفزات الجديدة». وأضاف أن هذا السلوك قد يحد من قدرة الأسهم على تحقيق مكاسب إضافية، خاصة أن الارتفاعات السابقة كانت «مدفوعة أساساً بتدفقات متجهة جنوباً».

وبين تقرير صادر عن «إتش إس بي سي هولدينغز»، يوم الجمعة، أن أسهم «تينسنت» و«شاومي» و«علي بابا» تصدرت قائمة الأسهم، التي تخلى عنها المستثمرون الصينيون عبر روابط التداول منذ بداية العام حتى الآن. وفي المقابل ضخ هؤلاء المستثمرون أموالهم في شركة التوصيل الصينية العملاقة «ميتوان»، وكذلك إلى المصرف الحكومي «تشاينا كونستركشن بنك»، بحسب ما ورد في التقرير.