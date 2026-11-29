لا يمثل إغلاق بنك «يونايتد فيديليتي» مجرد تعثر مؤسسة مصرفية إقليمية في الولايات المتحدة، بل يعيد تسليط الضوء على المخاطر الكامنة في القطاع المصرفي الأمريكي، لا سيما لدى البنوك الصغيرة والمتوسطة التي تواجه ضغوطاً متزايدة على جودة الأصول، والقدرة على الوفاء بالالتزامات. ويأتي الانهيار في وقت لا تزال فيه الأسواق تراقب متانة النظام المصرفي وقدرته على احتواء التعثرات دون انتقال آثارها إلى مؤسسات أخرى.

وتكتسب الواقعة أهميتها من حجم الصفقة التي أبرمها «فيرست سيتيزنز بنك»، إذ تشمل أصولاً بقيمة 5.9 مليارات دولار، وودائع بنحو 4.5 مليارات دولار، وقروضاً بقيمة 3.1 مليارات دولار. كما تعكس الصفقة استمرار اعتماد السلطات الأمريكية على نقل أصول البنوك المتعثرة وودائعها إلى مؤسسات أكثر قدرة على استيعابها، بدلاً من ترك عملية التصفية تنعكس مباشرة على العملاء والنظام المالي.



انهيار مصرفي محدود الحجم

وتبرز في هذه الصفقة مفارقة مالية مهمة، فالبنك كان يمتلك أصولاً بقيمة 5.9 مليارات دولار، لكن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع قدّرت تكلفة انهياره على صندوق التأمين بنحو 1.83 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 31 % من قيمة أصوله. وتعكس هذه التكلفة حجم الأعباء التي قد يتحملها صندوق التأمين عند معالجة تعثر المؤسسات المصرفية، حتى عندما تنجح السلطات في ترتيب عملية استحواذ سريعة.

كما أن خصم الأصول البالغ نحو 2.6 مليار دولار، الذي تضمنه عرض «فيرست سيتيزنز»، يكشف عن أهمية تقييم جودة الأصول والمخاطر المرتبطة بها عند الاستحواذ على البنوك المتعثرة. فالمشتري لا يحصل على محفظة مصرفية سليمة بالضرورة، وإنما يتولى أصولاً والتزامات تحتاج إلى تقييم وإدارة، مع الاستفادة من الخصم لتقليل المخاطر المالية للصفقة.

ومن زاوية أخرى، فإن اختيار «فيرست سيتيزنز» عبر منافسة على تقديم العروض، يعكس استمرار دور البنوك الأكبر في استيعاب المؤسسات الأصغر التي تواجه صعوبات مالية، بما يساعد على احتواء التداعيات التشغيلية وحماية استمرارية الخدمات المصرفية. ويكتسب ذلك أهمية خاصة، في ظل سجل البنك المستحوذ في التعامل مع صفقات مصرفية كبيرة، أبرزها استحواذه على أصول بنك «سيليكون فالي» بعد انهياره في مارس 2023.



حماية الودائع أولوية.. والمخاطر لا تختفي

كان احتواء أثر الانهيار على المودعين أحد أبرز عناصر المعالجة، إذ انتقلت الودائع المشمولة بالصفقة تلقائياً إلى «فيرست سيتيزنز»، مع استمرار وصول العملاء إلى حساباتهم، واستخدام البطاقات والشيكات والخدمات المصرفية المعتادة. وتؤكد هذه الآلية أن أولوية السلطات الأمريكية لا تقتصر على تصفية البنك المتعثر، بل تشمل منع انتقال الاضطراب إلى العملاء، وتقليص احتمالات حدوث سحوبات جماعية، أو فقدان الثقة في المؤسسات المصرفية الأخرى.

لكن ضمان استمرارية الودائع لا يعني أن تكلفة التعثر اختفت، إذ تنتقل الخسائر المتبقية إلى صندوق التأمين، فيما يتحمل المشتري مسؤولية إدارة الأصول والالتزامات التي استحوذ عليها. وتبقى كلفة الـ 1.83 مليار دولار مؤشراً مهماً على الأثر المالي للعملية، وإن كانت لا تكفي وحدها للحكم على وجود أزمة أوسع في القطاع المصرفي الأمريكي.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين حماية المودعين واستقرار البنك نفسه، فالتأمين على الودائع يحد من مخاطر فقدان العملاء لأموالهم ضمن الأطر القانونية، لكنه لا يمنع تعثر المؤسسات التي تعاني مشكلات في السيولة، أو جودة الأصول، أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.



هل تعود مخاوف أزمة البنوك الإقليمية؟

يعيد الانهيار إلى الواجهة المخاوف التي برزت بقوة في 2023، عندما كشفت سلسلة تعثرات مصرفية، أبرزها «سيليكون فالي» و«سيغنتشر بنك»، عن حساسية بعض البنوك الأمريكية تجاه الضغوط المالية، والتغيرات السريعة في سلوك المودعين.

ورغم أن انهيار «يونايتد فيديليتي» لا يقدم بمفرده دليلاً على عودة أزمة مصرفية واسعة، فإن توقيته وحجمه يجعلان منه تطوراً يستحق المتابعة، خصوصاً أنه يمثل أكبر انهيار مصرفي أمريكي منذ أبريل 2024، والسابع خلال عام 2026، وفق التقارير المنشورة عن الواقعة.

وتكمن أهمية هذه التطورات في أن البنوك الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً مهماً في تمويل الشركات المحلية والأنشطة العقارية والمشروعات الصغيرة، كما تعتمد بعض المناطق على هذه المؤسسات في توفير الائتمان والخدمات المصرفية. وبالتالي، فإن تكرار حالات التعثر قد يدفع البنوك إلى زيادة التحفظ في منح القروض، وتشديد معايير الائتمان، وإعادة تقييم انكشافاتها على القطاعات الأكثر مخاطرة.

وفي المقابل، يوفر تدخل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع وسرعة ترتيب صفقة الاستحواذ، مؤشراً على قدرة الآليات الرقابية الأمريكية على التعامل مع حالات التعثر الفردية، وتقليص احتمالات تحولها إلى أزمة ثقة أوسع.



صفقة تعزز موقع «فيرست سيتيزنز»

بالنسبة إلى «فيرست سيتيزنز»، تمثل الصفقة فرصة لتوسيع قاعدة عملائه وانتشاره الجغرافي، والاستحواذ على شبكة فروع ومحفظة قروض وأعمال مصرفية قائمة، في إطار صفقة تتضمن خصماً كبيراً على الأصول، وعدم دفع علاوة على الودائع.

ويعزز ذلك موقع البنك في السوق الأمريكية، مستفيداً من خبرته السابقة في الاستحواذ على أصول مؤسسات متعثرة، وإن كان نجاح الصفقة سيظل مرتبطاً بقدرته على دمج العمليات، وإدارة المحافظ المستحوذ عليها، وتحقيق عوائد من الأصول التي انتقلت إليه.