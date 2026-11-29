تتجه الأنظار في الولايات المتحدة إلى رئيس شركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، الذي يستعد لمواجهة استجوابات مكثفة في الكونغرس هذا الأسبوع، على خلفية التحقيقات المرتبطة بشبهات تجسس صيني، وتحويل مسار رقائق متطورة، تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى بكين، في قضية تجاوزت حدود الشركة، لتتحول إلى ملف يتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

وتأتي المواجهة بعد عودة هوانغ المفاجئة إلى منصبه رئيساً تنفيذياً في 23 نوفمبر، عقب استقالته في 12 نوفمبر، إثر الكشف عن علاقته بسيدة الأعمال أليس هوانغ، المديرة السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي ارتبط اسمها باشتباه أجهزة استخبارات أمريكية في صلات مع أجهزة الاستخبارات الصينية، ولا تزال طبيعة هذه الصلات ومدى امتلاكها أو نقلها معلومات حساسة موضع خلاف بين المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية.

ومن المقرر أن يمثل هوانغ، الثلاثاء، أمام ثلاث لجان في مجلس النواب، هي الشؤون الخارجية والاستخبارات واللجنة المختصة بشؤون الصين، في جلسات مغلقة، فيما يخضع المستشار العام لـ«إنفيديا»، تيم تيتر، لاستجواب مماثل، الأربعاء، كما ينتظر أن يدلي هوانغ بشهادته علناً أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، الخميس 3 ديسمبر، في تطور يضع قيادة واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم تحت رقابة سياسية مكثفة.

وأكد رؤساء اللجان النيابية أن إعادة هوانغ إلى منصبه والتحقيق الداخلي، الذي أجرته الشركة لا ينهيان التساؤلات المتعلقة بالأمن القومي، مشددين على ضرورة الحصول على إجابات بشأن تهريب منتجات «إنفيديا»، وتحويل وجهتها لاستخدامات عسكرية صينية، ودور الشركة في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لدى بكين.

وتتركز التحقيقات على احتمال وصول رقائق متقدمة محظور تصديرها إلى الصين عبر «ميغاسبيد»، التي تواجه اتهامات بالمساعدة في تجاوز قيود التصدير الأمريكية، وهي اتهامات تنفيها الشركة، كما يسعى المشرعون إلى معرفة ما إذا كانت الضوابط التي تتبعها «إنفيديا» كافية لمنع وصول تقنياتها إلى جهات صينية خاضعة للقيود.



انقسام استخباراتي يرفع حساسية القضية

ولا تقتصر القضية على العلاقة الشخصية لهوانغ بأليس هوانغ، بل تمتد إلى تضارب التقديرات داخل المؤسسات الأمريكية بشأن طبيعة ارتباطها بالصين، فبينما تشير بعض التقييمات إلى احتمال تجنيدها من جانب بكين لجمع معلومات عن رئيس «إنفيديا»، لا ترى جهات استخباراتية أخرى أن المعلومات المتاحة تثبت بصورة قاطعة أنها كانت عميلاً استخباراتياً أو أنها نقلت معلومات حساسة.

ويزيد هذا التباين من تعقيد الملف، خصوصاً أن «إنفيديا» تقع في قلب المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، باعتبارها مورداً رئيسياً للمعالجات المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشغيل مراكز البيانات العملاقة.



تدخل ترامب يفتح جبهة سياسية جديدة

وأضفى تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة هوانغ إلى منصبه بعد استقالته بُعداً سياسياً إضافياً على القضية، بعدما أكد أنه تحدث مع مجلس إدارة الشركة، وأقنعه بإعادة الرئيس التنفيذي، وأثار هذا التدخل انتقادات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين، تساءلوا عن مبررات تدخل الإدارة في قرار يتعلق، بقيادة شركة خاصة تواجه تحقيقات مرتبطة بالأمن القومي.

وفي حين دافع ترامب عن هوانغ، معتبراً أنه لا يشكل تهديداً أمنياً، فإن بعض الجمهوريين أبدوا تحفظات على قرار إعادته، مطالبين بالكشف عن ملابسات السماح ببيع رقائق متقدمة لجهات قد تكون مرتبطة بالصين، كما تعهد الديمقراطيون بتوسيع التحقيقات مع انتقال السيطرة على لجان الكونغرس إليهم في يناير المقبل، لتشمل دور الإدارة الأمريكية ومسؤولين حكوميين في التعامل مع القضية.



أسهم التكنولوجيا تحت ضغط الترقب

وتكتسب جلسات الاستماع أهمية إضافية بالنسبة إلى الأسواق المالية، إذ تأتي في وقت لا تزال فيه أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تتعرض لتقلبات حادة، وسط حساسية المستثمرين تجاه القيود الأمريكية على صادرات الرقائق إلى الصين، والمخاطر التنظيمية والسياسية، التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع.

وتعد «إنفيديا» من أبرز الشركات المؤثرة في مسار أسهم التكنولوجيا، بالنظر إلى دورها المحوري في البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، ما يجعل أي تطورات تتعلق بقيادتها أو أعمالها في الصين محط متابعة واسعة من المستثمرين.

وفي هذا السياق يتوقع محللون استمرار التقلبات في أسهم القطاع، مع تحول جلسات الكونغرس إلى اختبار مهم لقدرة هوانغ على تقديم توضيحات مقنعة بشأن علاقات الشركة التجارية، وضوابط التصدير، ومدى التزامها بحماية التكنولوجيا الأميركية الحساسة.

ولا تتوقف تداعيات القضية عند مستقبل هوانغ داخل «إنفيديا»، بل تمتد إلى معادلة أوسع تتعلق بحدود العلاقة بين شركات التكنولوجيا والإدارة الأمريكية، ومدى قدرة واشنطن على الموازنة بين مصالح شركاتها في الأسواق العالمية، ومتطلبات الأمن القومي، في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي أحد أبرز ميادين التنافس الاستراتيجي مع الصين.