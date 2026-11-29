يتجه تحالف «أوبك+» إلى الإبقاء على أهداف إنتاج النفط الحالية دون تغيير، خلال الربع الأول من عام 2027، في وقت يستعد فيه أعضاؤه لمفاوضات معقدة بشأن حصص الإنتاج للعام المقبل، وسط ضبابية المشهد الجيوسياسي، وتباين تقديرات الطاقة الإنتاجية للدول، واحتمالات عودة فائض كبير في المعروض العالمي.

وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن التحالف توصل من حيث المبدأ إلى اتفاق على تثبيت أهداف الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، بدلاً من إقرار تعديلات فورية، في ظل استمرار الحرب الأمريكية - الإيرانية وتأثيرها على صادرات النفط من الخليج، إلى جانب الخلافات بشأن نتائج المراجعة المستقلة لقدرات الإنتاج لدى الأعضاء.

ويجتمع وزراء الدول الأعضاء، وعددها 20 دولة، عبر الإنترنت الأحد، لمناقشة مستويات الطاقة الإنتاجية المرجعية الجديدة، التي ستُبنى عليها حصص الإنتاج اعتباراً من 2027، وتُعد هذه المراجعة، التي أجرتها شركة الاستشارات «ديغوليير آند ماكنوتون» على مدى عامين، الأولى من نوعها لتقييم القدرات الإنتاجية القصوى المستدامة بصورة مستقلة، لكن العملية تواجه اعتراضات من العراق وكازاخستان، اللذين يعتبران أن التقديرات الجديدة تقل عن قدراتهما الفعلية، ويقدر التقييم الطاقة الإنتاجية للعراق بأقل من 5 ملايين برميل يومياً، في حين يؤكد مسؤولون عراقيون أن البلاد قادرة على إنتاج 5.2 ملايين برميل يومياً، ويطالبون برفع سقف إنتاجها، وقال وزير النفط العراقي باسم خضير، إن بلاده تتفاوض مع المنظمة للدفاع عن حقوقها وزيادة حصتها.

وتتجاوز أهمية الخلاف مسألة الأرقام، إذ إن تحديد الطاقة الإنتاجية المرجعية سيؤثر في توزيع الحصص، وقدرة الدول على زيادة إنتاجها مستقبلاً، كما أن الدول التي تضررت قدراتها بفعل الحرب أو الهجمات على منشآت الطاقة قد تطالب باحتساب التراجع مؤقتاً، والحصول على حصص أعلى عند استعادة مستويات الإنتاج.

وقال خورخي ليون، المحلل لدى «ريستاد إنرجي»، إن المباحثات ستكون من أكثر اجتماعات التحالف تعقيداً خلال سنوات، فيما حذر محللون من أن احتمال تسجيل فائض كبير في المعروض قد يفرض على المجموعة خفض الإنتاج في 2027، ما يطرح سؤالاً حساساً بشأن الدول التي ستتحمل عبء التخفيضات.

وتتوقع «ريستاد إنرجي» فائضاً في الإمدادات العالمية بنحو 5 ملايين برميل يومياً العام المقبل، بما يعادل قرابة 5 % من الطلب العالمي، حتى إذا تعافت إمدادات الخليج جزئياً فقط، كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى احتمال عودة فائض المعروض مع ارتفاع الإمدادات، وبقاء نمو الطلب محدوداً نسبياً.

وتأتي هذه المفاوضات بعد خروج الإمارات من «أوبك»، وتحالف «أوبك+» في وقت سابق من العام، في خطوة ارتبطت برغبتها في زيادة طاقتها الإنتاجية، وضخ مزيد من النفط، بعد خلافات ممتدة بشأن حصتها. ويرى محللون أن الانسحاب قد يشجع أعضاء آخرين يمتلكون طاقات إنتاجية فائضة على المطالبة بحصص أكبر أو التلويح بمغادرة التحالف، فيما سبق لأنغولا الانسحاب من «أوبك» مطلع 2024.

وفي ظل هذه التطورات يواجه التحالف تحدياً مزدوجاً يتمثل في الحفاظ على تماسك أعضائه،والتوصل إلى صيغة لتوزيع الحصص، بالتزامن مع إدارة سوق قد تنتقل من شح الإمدادات، وارتفاع الأسعار إلى فائض كبير، يضغط على مستويات الإنتاج والأسعار معاً.