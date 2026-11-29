تعرضت العملة المشفرة «دبليو إل إف آي» (WLFI) التابعة لمشروع «ورلد ليبرتي فاينانشال» المدعوم من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموجة بيع حادة أفقدتها نحو نصف قيمتها خلال ساعات، في واحدة من أشد الهزات التي تتعرض لها الأصول الرقمية المرتبطة بالعائلة، وسط تساؤلات بشأن تعاملات العقود الآجلة والسيولة والضغوط المحيطة بالمشروع.

وهبطت العملة إلى نحو 0.018 دولار صباح أمس السبت، مقارنة مع 0.039 دولار في اليوم السابق، بعدما تجاوزت خسائرها خلال التداولات 50 %، وفقاً لبيانات أوردتها «رويترز». وبذلك تتجاوز خسائرها 90 % منذ بدء تداولها في سبتمبر 2025، فيما سجلت مستويات متدنية قياسية خلال موجة البيع.

وجاء الهبوط بعدما أعلنت «ورلد ليبرتي» أن منصة «باينانس» أغلقت تلقائياً مراكز قائمة في العقود الآجلة الدائمة المرتبطة بالعملة، مشيرة إلى أن عمليات الإغلاق شملت مراكز شراء وبيع، وأن بعض المتعاملين أفادوا بأن مراكز كانت تحقق أرباحاً قبل إغلاقها انتهت بخسائر عند التسوية.

من جانبها، قالت «باينانس» إنها على علم بالتقارير المتعلقة بمراكز العقود الآجلة للعملة، وإن فريقها يراجع نشاط السوق وبيانات تنفيذ الصفقات، مؤكدة أن حماية المستخدمين وسلامة السوق تمثلان أولوية. ولم تقدم المنصة، حتى الآن، تفسيراً تفصيلياً لعمليات الإغلاق أو أسبابها.

وفي تطور زاد من الضغوط المحيطة بالمشروع، أفادت تقارير متخصصة بأن محافظ مرتبطة به باعت أصولاً من عملة إيثريوم بقيمة تقارب 20 مليون دولار، واستخدمت العائدات لسداد جزء من ديون قائمة وتعزيز ضمانات قرض على منصة «دولوميت» (Dolomite)، كان المشروع قد حصل بموجبه على قروض بقيمة 75 مليون دولار باستخدام عملة WLFI ضماناً.

وقالت «ورلد ليبرتي» إن هذه الخطوات تندرج ضمن إدارة الخزانة وتقليص المديونية، وإنها لم تبع أي وحدات من عملتها في هذه العملية. كما أكدت أن احتياطيات عملتها المستقرة «يو إس دي 1» (USD1) ليست معرضة للخطر.

وامتدت الاضطرابات إلى العملة المستقرة المرتبطة بالدولار، بعدما هبط سعرها مؤقتاً إلى نحو 0.94 دولار على منصة «باينانس»، قبل أن يتعافى ويقترب مجدداً من مستوى الدولار.

وتسلط هذه التطورات الضوء على المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة ذات الارتباطات السياسية، خصوصاً في ظل تداخل تقلبات الأسعار مع التداول بالرافعة المالية وتحديات السيولة والتمويل، بالتزامن مع تصاعد التدقيق في توسع عائلة ترامب في قطاع الأصول الرقمية.