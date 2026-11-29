أكد مصدر مطلع أن سامسونغ إلكترونيكس قدمت نموذجا ​أوليا لروبوتها الشبيه بالإنسان إلى مجلس إدارتها الأسبوع الماضي وتخطط للكشف ‌عن هذا النموذج للجمهور ​في يناير، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه الشركة المصنعة لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية عن محركات نمو جديدة.

وقال المصدر إن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم عرض الروبوت خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، لتدخل بذلك سوقا تزداد ازدحاما تشمل شركة يوني تري الصينية وتسلا وبوسطن ⁠ديناميكس التابعة لهيونداي موتور.

ويأتي هذا الظهور الأول المزمع في أعقاب إنشاء سامسونغ في يوليو وحدة روبوتكس إكسبيرينس (آر.إكس) التي تتبع مباشرة الرئيس التنفيذي المشارك تي.إم روه وتشرف على أبحاث وتطوير الروبوتات والاستراتيجية طويلة الأجل والتسويق التجاري.

وقال المصدر إن ‌العرض الذي أقيم يوم الخميس في مركز أبحاث الروبوتات التابع لشركة سامسونغ في سول بحضور روه ركز على التحكم الكامل في الجسم وقدرة الروبوت على ‌التقاط الأشياء والتعامل معها باستخدام ذراعيه ويديه.

وتحدث المصدر شريطة عدم ‌الكشف عن هويته لأن سامسونغ لم تكشف بعد عن النموذج الأولي علنا. ‌ورفضت سامسونغ التعليق.

وأضاف المصدر أن ‌سامسونغ تركز على قدرة اليدين على التعامل مع الأشياء، وهو تحد رئيسي للروبوتات الشبيهة بالإنسان التي ​يتعين أن تكون قادرة على ‌الإمساك بالأشياء وتدويرها ​وإعادة وضعها بصورة موثوقة لأداء مهام في ⁠المصانع.

وقال كريس هاوزر رئيس مختبر الروبوتات في وحدة آر.إكس التابعة لسامسونغ في سبتمبر "تذهب إلى مالك مصنع وتقول له إن روبوتك يعمل بمعدل نجاح 99 ​بالمئة، فسيضحك عليك ⁠مع ذلك لأن ⁠المعدل يجب أن يصل إلى 99.99 بالمئة حتى يستخدمه فعليا في خط إنتاج مصنعه".

وأضاف "هذه لعبة لا ترحم".

وقال هاوزر في سبتمبر إن طموحات سامسونغ ⁠على المدى الأطول تشمل روبوتات للمستهلكين قادرة على أداء الأعمال المنزلية ومساعدة كبار السن.

وأكدت الشركة المصنعة للرقائق والشاشات والهواتف وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية في مارس أنها تهدف إلى تحويل مصانعها إلى منشآت مدفوعة بالذكاء الاصطناعي بحلول 2030، وإدخال روبوتات شبيهة بالإنسان في عمليات التصنيع.

وأعلنت سامسونغ أنها تخطط لإنشاء ‌خط إنتاج للروبوتات الشبيهة بالإنسان في جومي، وهي مدينة في جنوب شرق كوريا الجنوبية تضم مصانعها للهواتف ​الذكية. ولدى الشركة أيضا عمليات بحثية في مجال الروبوتات في الولايات المتحدة والصين واليابان.

وقالت الشركة في وقت سابق من العام إنها ستدرس الاستثمارات وعمليات الاستحواذ عند الضرورة لتسريع تطوير الروبوتات وتسويقها التجاري. وفي 2024، صارت سامسونغ أكبر ​مساهم في شركة رينبو ‌روبوتكس الكورية الجنوبية للروبوتات.