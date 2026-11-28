

هبطت العملة الإيرانية إلى ​مستوى قياسي متدن، اليوم السبت، مقتربة من العتبة النفسية البالغة ‌ثلاثة ​ملايين ريال مقابل الدولار وسط ارتفاع التضخم وتشديد العقوبات الأمريكية.

وذكر موقع (بون باست دوت كوم) المعني بتتبع أسعار السوق الحرة أن الدولار بيع بنحو 2.990 مليون ريال ارتفاعا من 2.938 مليون أمس الجمعة في حين أظهر موقع (الان تشاند دوت كوم) ⁠أن سعر الدولار بلغ 2.997 مليون ريال، بزيادة قدرها 1.77 بالمئة.

تواجه إيران واحدة من أسوأ موجات التضخم منذ عقود، مدفوعة بالحرب التي اندلعت قبل تسعة أشهر مع ارتفاع حاد ‌بشكل خاص في أسعار المواد الغذائية.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية في يوليو الماضي، وأعلنت في وقت ‌سابق من هذا الشهر عن تشكيل قوة "البوابة الحديدية" (آيرن جيت) ‌لتقييد حركة الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية ‌وبحر قزوين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ‌سكوت بيسنت في بيان قبل أيام عقب فرض عقوبات جديدة تهدف إلى عزل إيران ​عن الاقتصاد العالمي ‌وتعطيل شبكاتها المصرفية ​السرية "الاقتصاد الإيراني غارق، وقادته في ⁠حالة ذعر".

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي اليوم السبت، إن إيران تمتلك ما يكفي من العملات الصعبة لتأمين السلع الأساسية والأدوية ​لأشهر ⁠مقبلة، لكنه أضاف ⁠أن سوق الصرف الأجنبي تتأثر ليس فقط بالعوامل الاقتصادية الأساسية، بل أيضا بالعوامل النفسية.

وأضاف همتي للتلفزيون الرسمي "يتأثر سعر الصرف بعوامل كثيرة مثل ⁠الاقتصاد والتوقعات والسياسة... ونحن نحاول قدر الإمكان تحقيق الاستقرار في السوق".

وأقبل كثيرون من الإيرانيين الباحثين عن ملاذ آمن لمدخراتهم على شراء الدولار والعملات الصعبة الأخرى أو الذهب.

وقال مركز الإحصاء الإيراني إن أسعار المستهلكين ارتفعت في أكتوبر 88.7 ‌بالمئة عنها قبل عام، فيما تسارع متوسط التضخم السنوي إلى 76.8 بالمئة. وارتفعت ​أسعار الأغذية والمشروبات 112.6 بالمئة على أساس سنوي.

وهبطت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي متدن في أغسطس متجاوزة عتبة مليوني ريال مقابل الدولار، بينما بلغ التضخم السنوي 66 بالمئة في يوليو.



