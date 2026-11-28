تمر حقيبة السفر برحلة معقدة داخل المطارات، تبدأ بمجرد تسليمها عند مكتب تسجيل الوصول، ولا تنتهي إلا بوصولها إلى عنبر الأمتعة بالطائرة، في عملية تعتمد على شبكة متطورة من السيور الناقلة وأجهزة الفحص الأمني وأنظمة الفرز الإلكترونية، إلى جانب التدخل البشري في مراحل التحميل والنقل.

ورغم التطور التكنولوجي الذي شهدته صناعة الطيران، لا تزال عملية نقل الأمتعة تواجه تحديات كبيرة، بعدما كشفت بيانات شركة "سيتا" (SITA) أن نحو 24 مليون حقيبة تعرضت للفقدان أو التأخير أو سوء التوجيه خلال عام 2025، من بين مليارات الحقائب التي تعاملت معها شركات الطيران حول العالم.

بطاقة صغيرة تتحكم في رحلة الحقيبة

تبدأ رحلة الأمتعة بتثبيت بطاقة تعريف تحمل رمزا شريطيا مكونا من عشرة أرقام، يمثل الهوية الرقمية للحقيبة داخل أنظمة المطارات.

وتتيح هذه البطاقة ربط الحقيبة ببيانات الرحلة والوجهة النهائية ومحطات التوقف، من خلال رسائل إلكترونية تتبادلها أنظمة شركات الطيران مع المطارات، بما يسمح بتحديد المسار الذي ينبغي أن تسلكه كل حقيبة.

وبمجرد تسليمها، تنتقل الحقيبة إلى شبكة من السيور الناقلة الممتدة داخل مبنى المطار، حيث تتولى أجهزة الليزر والكاميرات قراءة بيانات البطاقة والتعرف على وجهتها، تمهيدا لتوجيهها إلى المرحلة التالية.

الأشعة السينية تسبق الصعود إلى الطائرة

قبل وصول الحقيبة إلى الطائرة، تخضع لفحوص أمنية باستخدام أجهزة متطورة للكشف عن المواد الخطرة والمتفجرات، تعتمد على إنشاء صور ثلاثية الأبعاد لمحتوياتها بواسطة الأشعة السينية.

وفي حال رصد أي محتويات تستدعي مزيدا من التدقيق، تُحال الصور إلى موظفي الفحص الأمني، وقد يتم سحب الحقيبة وفتحها تحت المراقبة بالكاميرات إذا تعذر حسم الأمر إلكترونيا.

وبعد اجتياز الفحص، تنتقل الأمتعة إلى أنظمة الفرز التي توجه كل حقيبة إلى منطقة التجميع المخصصة لرحلتها.

من السيور الآلية إلى أيدي العاملين

في منطقة التجميع، يتولى العاملون تحميل الحقائب داخل عربات النقل أو الحاويات المخصصة للطائرات الكبيرة، مع إجراء مسح إلكتروني لكل حقيبة لتأكيد تحميلها على الرحلة الصحيحة.

وبعد ذلك، تنقل جرارات خاصة العربات عبر ساحة المطار إلى الطائرة، حيث تُرفع الحقائب إلى عنبر الأمتعة باستخدام سيور تحميل متحركة في الطائرات الصغيرة والمتوسطة، أو حاويات ومنصات رفع في الطائرات عريضة البدن.

وتعد هذه المرحلة من أكثر مراحل العملية حساسية، إذ يجب الانتهاء من تحميل جميع الأمتعة قبل تحرك الطائرة، مع التأكد من مطابقة الحقائب للمسافرين الموجودين على متنها.

الرحلات المتصلة.. الحلقة الأكثر عرضة لفقدان الأمتعة

تزداد احتمالات تأخر الحقائب أو فقدانها عندما تتضمن رحلة المسافر محطة توقف، إذ يتعين نقل الأمتعة من الطائرة الأولى إلى نظام الفرز بالمطار، ثم إعادة توجيهها إلى رحلة أخرى خلال وقت قد لا يتجاوز ساعة واحدة.

وتشير بيانات "سيتا" إلى أن عمليات نقل الأمتعة بين الرحلات كانت مسؤولة عن 39% من حالات سوء التعامل مع الحقائب خلال عام 2025، مقارنة بنحو 41% في العام السابق.

وتكمن المشكلة في تعدد مراحل النقل واختلاف الأنظمة التشغيلية بين شركات الطيران، إلى جانب ضيق الوقت المتاح لإتمام عمليات الفرز والتحميل.

مطار دنفر.. تجربة تكنولوجية انتهت بالفشل

وتكشف تجربة مطار دنفر الدولي في الولايات المتحدة عن حجم التعقيدات التي تواجه أتمتة عمليات مناولة الأمتعة.

ففي عام 1994، اختبر المطار نظاما آليا ضخما بلغت تكلفته 250 مليون دولار، وكان مصمما لنقل الحقائب عبر شبكة من العربات والسكك الحديدية تحت الأرض، دون تدخل بشري.

لكن الاختبارات كشفت عن مشكلات تشغيلية كبيرة، بعدما خرجت العربات عن مساراتها، وتعرضت الحقائب للتلف، ووصلت أمتعة إلى وجهات خاطئة.

وتسببت هذه الإخفاقات في تأخير افتتاح المطار 16 شهرا، قبل أن تعلن شركة "يونايتد إيرلاينز" عام 2005 التخلي عن النظام والعودة إلى أساليب مناولة تقليدية تعتمد على العاملين، ليُغلق النظام نهائيا في سبتمبر من العام نفسه.

6.3 مليارات دولار تكلفة مشكلات الأمتعة سنويا

ورغم التحسن الملحوظ في أداء أنظمة مناولة الأمتعة، لا تزال المشكلات تكبد صناعة الطيران خسائر مالية كبيرة.

ووفق تقرير "سيتا" لعام 2026، تراجع معدل سوء التعامل مع الحقائب بنسبة 23% خلال عام 2025، رغم ارتفاع أعداد المسافرين إلى نحو 5 مليارات شخص.

لكن التكلفة السنوية لهذه المشكلات وصلت إلى نحو 6.3 مليارات دولار، بمتوسط 260 دولارا لكل حقيبة متضررة أو متأخرة أو مفقودة.

وتشكل الحقائب المتأخرة التي تصل إلى أصحابها بعد يوم أو يومين نحو 70% من إجمالي هذه التكلفة، نتيجة نفقات البحث عنها وإعادة توجيهها وتوصيلها إلى المسافرين.

تقنيات التتبع تعزز فرص استعادة الحقائب

وفي مواجهة هذه التحديات، تتجه شركات الطيران والمطارات إلى تطوير تقنيات التتبع الإلكتروني، بما يسمح بمراقبة حركة الحقائب في مختلف مراحل رحلتها.

ويلزم القرار رقم 753 الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" شركات الطيران الأعضاء بتسجيل بيانات الأمتعة عند استلامها، وتحميلها على الطائرة، ونقلها بين الرحلات، ووصولها إلى الوجهة النهائية.

كما بدأت مطارات في استخدام تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)، التي تتيح قراءة بيانات الحقائب دون الحاجة إلى توجيه أجهزة المسح مباشرة نحو الرمز الشريطي.

ومن بين المطارات التي اعتمدت هذه التقنية مطارا هاري ريد الدولي في لاس فيغاس وهونغ كونغ الدولي.

كذلك أسهم دمج خدمة "Find My" التابعة لشركة أبل مع نظام "WorldTracer" لتتبع الأمتعة المفقودة في خفض حالات الفقدان النهائي للحقائب بنسبة 90% خلال العام الأول من تطبيق التكامل بين النظامين، بحسب بيانات "سيتا".

وبينما تنجح معظم الحقائب في الوصول إلى أصحابها، تكشف هذه الرحلة المعقدة أن نقل الأمتعة ليس مجرد عملية تحميل وتفريغ، بل منظومة لوجستية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والدقة والتنسيق بين عشرات الأنظمة والعاملين، لضمان وصول حقيبة المسافر إلى الوجهة الصحيحة وفي الوقت المحدد.