تراجعت عملة بتكوين مجددا إلى ما دون 60 ألف دولار، أمس الجمعة، وفشلت في مواكبة موجة الصعود القوية للأسهم الأمريكية مع استئناف التداول في بورصة "وول ستريت" بعد عطلة عيد الشكر.

وكانت البتكوين، أكبر عملة مشفرة، قد ارتفعت في وقت سابق بنسبة تصل إلى 3ر2%، متجاوزة 62 ألف دولار، قبل أن تعكس مسارها وتهبط إلى نحو 58 ألفا و760 دولارا، وهو أدنى مستوى لها خلال 24 ساعة، مع بدء التداول في أسواق الأسهم بنيويورك، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

واستقر سعر البتكوين لاحقا عند نحو 59 ألفا و900 دولار، رغم ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6ر1%. وسجلت عملات مشفرة أخرى تراجعا أيضا.

وكان هذا التباين لافتا بشكل خاص، بالنظر إلى أن البتكوين ارتفعت في وقت سابق اليوم بالتوازي مع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، قبل أن تتعرض لضغوط بيع جديدة بمجرد افتتاح أسواق الأسهم.