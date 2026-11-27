اتجهت ​أسعار النفط، اليوم الجمعة، لإنهاء سلسلة خسائر استمرت 3 أسابيع، بعدما حققت مكاسب ‌خلال أربع ​جلسات، مع تصاعد المخاوف حيال صادرات النفط من الشرق الأوسط بسبب الهجمات على الناقلات في مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة في السعودية.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً، أو 0.8 %، إلى 97.30 دولاراً للبرميل بعدما صعدت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى منذ التاسع ⁠من نوفمبر.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.85 دولاراً للبرميل، مرتفعة 2.17 دولار، أو 2.6 % مقارنة بسعر التسوية يوم الأربعاء.

وقال برايان مارتن ودانيال هاينز، المحللان ‌لدى بنك إيه.إن.زد، في مذكرة «نعتقد أن خام برنت لا يزال بإمكانه تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل دون حدوث تصعيد كبير آخر في الشرق الأوسط، لكن ذلك يتطلب بشكل متزايد ‌أدلة على تراجع المعروض القابل للتسليم».

وتراجعت الأسعار في الأسابيع القليلة ‌الماضية وسط شعور المستثمرين بالارتياح لإحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصعيد العمليات العسكرية ‌ضد إيران بعد انتخابات التجديد ‌النصفي.

وقال بيارن شيلدروب، ​المحلل لدى إس.إي.بي «يبدو أن الأسعار في خليج ⁠عمان تشير حالياً إلى وفرة في المعروض من النفط الخام، لكن افتراض استقرار هذا الوضع ربما يكون افتراضاً خاطئاً».

وذكرت 3 مصادر مطلعة على المحادثات أن تحالف "أوبك+"، الذي يضم السعودية وروسيا، ‌توصل إلى اتفاق مبدئي للإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير حتى الربع الأول من عام 2027 ​على الأقل، وذلك خلال اجتماع يوم الأحد.