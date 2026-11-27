أظهرت بيانات نهائية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الجمعة، انكماش اقتصاد البلاد 0.2 % في الربع الثالث، وهو أكبر من التقدير الأولي لانكماش 0.1 %.
وجاء انكماش ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أيضاً دون متوسط التوقعات البالغ -0.1 % في استطلاع أجرته رويترز لآراء 22 من خبراء الاقتصاد.
وانخفضت الصادرات 1.6 %، بعد ارتفاعها 2.9 % في الربع السابق، وارتفع استهلاك الأسر 0.3 %، مقارنة بزيادة 0.2 % في الربع الثاني.
وتسارعت وتيرة تراجع الاستثمار إلى 0.9 % بعد انخفاضه 0.5 % في الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال المعهد إن النمو السنوي المكتسب بلغ 0.1 % في نهاية الربع الثالث.
وذكر بنك فرنسا في وقت سابق من الشهر الجاري أن الاقتصاد سيتجنب الركود ويعود إلى نمو «معتدل» في الربع الرابع.