أظهرت بيانات نهائية صادرة عن المعهد ​الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الجمعة، انكماش اقتصاد البلاد 0.2 % في الربع الثالث، وهو ⁠أكبر من التقدير الأولي لانكماش 0.1 %.

وجاء انكماش ثاني أكبر اقتصاد في منطقة ‌اليورو أيضاً دون متوسط التوقعات البالغ -0.1 % في استطلاع أجرته ‌رويترز لآراء 22 من خبراء الاقتصاد.

وانخفضت الصادرات 1.6 ‌%، بعد ارتفاعها 2.9 %​ في الربع السابق، وارتفع ​استهلاك الأسر 0.3 ⁠%، مقارنة بزيادة 0.2 % في الربع الثاني.

وتسارعت ​وتيرة ⁠تراجع ⁠الاستثمار إلى 0.9 % بعد انخفاضه 0.5 % في ⁠الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال المعهد إن النمو السنوي المكتسب بلغ 0.1 % في نهاية الربع الثالث.

وذكر بنك ‌فرنسا في وقت سابق من الشهر ​الجاري أن الاقتصاد سيتجنب الركود ويعود إلى نمو «معتدل» في الربع الرابع.