لا تنتهي رحلة السيارات الجديدة بمجرد وصولها إلى معارض البيع، فبعض الطُرز قد تبقى لأشهر دون أن تجد مشتريا، ما يضع الوكلاء أمام تحدٍ يتعلق بتكاليف التخزين والتمويل وتراجع فرص تحقيق الأرباح، ويدفعهم إلى البحث عن وسائل مختلفة للتخلص من المخزون الراكد، سواء عبر تخفيض الأسعار أو إعادة توجيه السيارات إلى قنوات بيع أخرى.

وتتنوع الحلول التي يلجأ إليها تجار السيارات للتعامل مع المركبات التي لا تحقق معدلات البيع المستهدفة، بداية من تقديم عروض ترويجية وخصومات إضافية، مرورا بتحويلها إلى سيارات تجريبية أو بديلة لعملاء الصيانة، وصولا إلى بيعها لتجار آخرين أو طرحها في مزادات متخصصة.

الخصومات أولى خطوات التخلص من السيارات الراكدة

تبدأ محاولات التخلص من السيارات التي تتأخر في البيع عادةً بتقديم خصومات سعرية وتسهيلات تمويلية، إلى جانب تحسين قيمة السيارات القديمة عند استبدالها بأخرى جديدة، بهدف تحفيز العملاء على الشراء وتسريع حركة المخزون.

وقد تشمل الإجراءات أيضا تقديم حوافز مالية إضافية لمندوبي المبيعات لتشجيعهم على تسويق الطرازات الأقل طلبا، خصوصا السيارات التي مضى على وصولها إلى المعارض وقت طويل أو التي تواجه منافسة قوية من طرازات أحدث.

ولا ترتبط أسباب ضعف المبيعات دائما بجودة السيارة، فقد يكون السبب ارتفاع السعر مقارنة بالمنافسين، أو محدودية الطلب على فئة معينة، أو لون السيارة وتجهيزاتها، أو ظهور طراز أحدث يجعل المشترين يفضلون الانتظار.

تحويل السيارات إلى مركبات تجريبية أو مستعملة

ومن الحلول الأخرى التي يلجأ إليها بعض تجار السيارات تحويل المركبات التي لم تُبع إلى سيارات تجريبية، أو استخدامها مركبات بديلة لعملاء مراكز الصيانة، بدلا من استمرار بقائها دون استخدام.

وبعد فترة من التشغيل، يمكن إعادة طرح هذه السيارات للبيع بأسعار أقل، مع توضيح تاريخ استخدامها والمسافة التي قطعتها، وتصنيفها وفق وضعها القانوني والتجاري.

كما يمكن توجيه بعض السيارات إلى أنشطة التأجير، بما يسمح باستغلالها تجاريا بدلا من تحمل تكاليف بقائها داخل المخازن والمعارض دون تحقيق عائد.

إعادة التصدير.. منفذ لتصريف السيارات غير المباعة

تمثل إعادة التصدير أحد الخيارات المتاحة في الأسواق التي تتمتع بنشاط تجاري ولوجستي في قطاع السيارات، إذ يمكن توجيه المركبات التي لا تحقق الطلب المتوقع في السوق المحلية إلى أسواق خارجية قد تكون أكثر احتياجا إليها.

وتعتمد هذه العملية على اختلاف مستويات الطلب والأسعار وتفضيلات المستهلكين بين الدول، فقد لا يحقق طراز معين مبيعات جيدة في سوق ما، بينما يحظى بإقبال أكبر في سوق أخرى.

وتتيح تجارة السيارات الدولية أمام التجار فرصة تنويع قنوات البيع والوصول إلى شرائح جديدة من المشترين، بدلا من الاقتصار على السوق المحلية، مع مراعاة تكاليف الشحن وإجراءات التصدير والاشتراطات التنظيمية في الأسواق المستقبلة.

المزادات.. الحل الأخير لتقليل الخسائر

تُعد المزادات إحدى القنوات المهمة لتصريف السيارات التي تعجز المعارض عن بيعها بالطرق التقليدية، إذ تتيح للتجار عرض المركبات أمام قاعدة أوسع من المشترين، بما في ذلك تجار السيارات والشركات المتخصصة في إعادة البيع.

وفي هذه المرحلة، قد يقرر الوكيل التخلي عن السيارة وتحمل جزء من الخسائر بدلا من استمرار دفع تكاليف تمويلها وتخزينها.

لكن هذا الحل لا يخلو من المخاطر، إذ يتحمل البائع رسوم المشاركة في المزاد وتكاليف نقل السيارة، فضلا عن عدم ضمان الحصول على السعر المستهدف، حيث تتحدد القيمة النهائية وفق حالة المركبة وحجم المنافسة بين المزايدين.

وتوجد أيضا مزادات متخصصة تتيح للتجار والوكلاء بيع السيارات الجديدة والمستعملة، إلى جانب منصات إلكترونية متخصصة في تداول المركبات، بما يوفر قنوات إضافية للتخلص من المخزون غير المرغوب فيه.

السوق الأمريكي "مثالاً"

وتكشف تجربة السوق الأمريكي حجم التكاليف التي قد يتحملها الوكلاء بسبب السيارات غير المباعة، فبحسب تقرير نشره موقع "Jalopnik" في 23 نوفمبر 2026، يشتري الأمريكيون نحو 16 مليون سيارة جديدة سنويا، لكن بعض الطرازات تظل في المعارض لأشهر أو حتى سنوات.

وأوضح التقرير أن كثيرا من الوكلاء الأمريكيين يعتبرون بقاء السيارة لمدة تتراوح بين 60 و90 يوما مؤشرا على تحولها إلى مخزون راكد، فيما بلغ متوسط تكلفة تمويل مخزون السيارات الجديدة نحو 237 دولارا شهريا للسيارة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه التكلفة تتراكم مع مرور الوقت، وتؤدي إلى تراجع هامش الربح، خاصة أن معظم الوكلاء لا يمتلكون السيارات المعروضة لديهم بالكامل، وإنما يعتمدون على أنظمة تمويل مخصصة للمخزون.

وأضاف التقرير أن الوكلاء الأمريكيين يلجأون إلى مجموعة من الحلول للتعامل مع السيارات بطيئة البيع، تشمل تقديم خصومات إضافية، وتحويلها إلى سيارات تجريبية أو بديلة، ومبادلتها مع وكلاء آخرين، أو بيعها في مزادات الجملة.

وتكشف هذه الممارسات أن السيارة التي لا تجد مشتريا داخل المعرض لا تتحول بالضرورة إلى خسارة كاملة، إذ تتعدد الخيارات المتاحة أمام التجار لإعادة توظيفها أو نقلها إلى أسواق أخرى أو بيعها عبر قنوات الجملة، في محاولة للحد من الخسائر والحفاظ على السيولة.