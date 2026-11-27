لن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة لبدء ثاني أيام المحادثات حول موازنة التكتل المقبلة للفترة 2028-2034، كما كان مقررا، وسط خلافات مستمرة.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس مساء أمس الخميس على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا يزال هناك الكثير من العمل التحضيري الذي يتعين القيام به للوصول إلى نتيجة".

وتباينت آراء قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول سُبل تمويل الأولويات المستجدة، كالدفاع وتعزيز التنافسية، دون المساس بالدعم الزراعي التقليدي ومخصصات صناديق الدعم الموجهة للمناطق الأكثر فقراً.

وعقد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، قمة للقادة في محاولة لتقريب وجهات النظر المتباينة بين الدول الأوروبية الغنية -التي تساهم بحصة أكبر في الموازنة المشتركة وفقاً لحجم اقتصاداتها- والدول الأقل ثراءً التي تخشى تراجع حصتها من الدعم الأوروبي.

وعند وصوله إلى الاجتماع، شدد ميرتس على مطالبته بالحد من حجم الموازنة لتجنب زيادة كبيرة في مساهمات ألمانيا.

إلى جانب ألمانيا، تطالب النمسا وهولندا والدنمارك وفنلندا والسويد وبلجيكا بإجراء تخفيضات في الموازنة الجديدة.

وقدم كوستا اقتراحاً توفيقياً جديداً في نهاية الأسبوع الماضي بحجم إجمالي يبلغ 78ر1 تريليون يورو (95ر1 تريليون دولار) لفترة السبع سنوات، أي أقل بنحو 204 مليارات يورو عن الاقتراح الأولي الذي قدمته المفوضية الأوروبية.

ومع ذلك، لا يزال الاقتراح الجديد أعلى من الموازنة الحالية التي تغطي الفترة 2021-2027.

وقال ميرتس بعد مشاورات مع قادة الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أنني في وضع يسمح لي بالقول إن هناك بالتأكيد بعض التحرك نحو مزيد من التخفيضات".

وحذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي يستفيد بلدها من الإعانات الإقليمية للاتحاد الأوروبي، من إجراء تخفيضات في مخصصات الدعم الموجهة للمناطق الأكثر فقراً.

وقالت في بروكسل: "لسنا مستعدين للموافقة على موازنة نضطر بموجبها إلى تقديم المزيد مقابل الحصول على أقل".

ووفقًا لرئيسة الوزراء الإيطالية، فإن الاتحاد الأوروبي "بعيد كل البعد" عن التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة.