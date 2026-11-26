

تواجه سوق تمويل مراكز البيانات في آسيا اختباراً متزايداً، بعدما دفعت القيود الأمريكية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة البنوك والمؤسسات الاستثمارية إلى إعادة حساب مخاطر تمويل مشروعات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية في المنطقة، خصوصاً تلك المرتبطة بعملاء صينيين من عمالقة التكنولوجيا.

وامتدت تداعيات هذه القيود إلى صفقات تمويل بمليارات الدولارات في ماليزيا وسنغافورة، حيث أبطأت مؤسسات مالية إجراءات إقراض، وأعادت أخرى تقييم التزامات قائمة، في حين انسحب أحد البنوك من صفقة تمويل، وسط مخاوف من أن يؤدي تشديد ضوابط التصدير الأمريكية إلى التأثير في قدرة مشغلي مراكز البيانات على الحصول على الرقائق اللازمة لتشغيل منشآتهم، وبالتالي الوفاء بالتزاماتهم التجارية والمالية.

ولا تقتصر المخاوف على الشركات الصينية نفسها، بل تمتد إلى شركات آسيوية وأخرى مدعومة من صناديق استثمار عالمية، تعمل في أسواق المنطقة وتقدم خدمات الحوسبة والتخزين لعملاء يعتمدون على التكنولوجيا الأمريكية. ويضع ذلك قطاع التمويل أمام معادلة معقدة، تتمثل في تقييم جدوى مشروعات ضخمة تتطلب استثمارات طويلة الأجل، في ظل تغير القواعد التي تحكم الوصول إلى المعدات الأكثر أهمية لتشغيلها.

وتبرز ثلاث صفقات حجم التأثير الذي بدأت تتركه التطورات التنظيمية على سوق التمويل، إذ تسعى شركة «بريدج داتا سنترز» (Bridge Data Centres)، التابعة لمجموعة «باين كابيتال»، إلى زيادة قرضها إلى 6.6 مليارات دولار لتمويل توسع منشآتها في ماليزيا، غير أن عدداً من المقرضين أرجؤوا المضي في الصفقة لإجراء فحوص إضافية تتعلق بالمخاطر التنظيمية، في ضوء اعتماد بعض عملاء الشركة على خدماتها، ومن بينهم «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك».

وفي صفقة أخرى، قرر أحد البنوك عدم المشاركة في قرض بقيمة 372 مليون دولار لشركة «ديجيتال هالو»، المدعومة من مجموعة «بارتنرز جروب» السويسرية، رغم أن التمويل كان قد حصل على ضمانات اكتتاب كاملة. وتستهدف الأموال تمويل مركز بيانات في ماليزيا يقدم خدماته لشركة «علي بابا» وعملاء آخرين، في حين طلبت بنوك أخرى معلومات إضافية قبل اتخاذ قراراتها.

كما أعادت مؤسسات إقراض تقييم قرض بقيمة 480 مليون دولار لشركة «أولاني» (Aolani)، المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، التي ترتبط أعمالها التجارية بشركة «بايت دانس». وتشير هذه الحالات إلى أن المخاطر لم تعد مرتبطة فقط بملكية الشركات أو مواقع منشآتها، بل باتت تشمل طبيعة العملاء الذين يستخدمون قدراتها الحاسوبية ومصدر الرقائق التي تشغل تلك المنشآت.

وامتدت حالة الحذر إلى شركة «جي إم آي كلاود» (GMI Cloud)، الشريكة لشركة «إنفيديا»، بعدما انسحب صندوق استثماري واحد على الأقل من قرض بقيمة 300 مليون دولار كان مخصصاً لشراء رقائق لمركز بيانات في تايلاند، من المقرر أن تستخدم شركة «تينسنت» قدراته الحاسوبية. كما أرجأت شركة «داي ون داتا سنترز» استعداداتها لطرح أسهمها في الولايات المتحدة، في ظل ارتباط أكبر عملائها بشركة «بايت دانس».



قواعد جديدة تعيد رسم خريطة التمويل

وتعود جذور الاضطراب إلى تشديد وزارة التجارة الأمريكية ضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إذ بات يتعين على الشركات في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل الحصول على ترخيص حكومي أمريكي لشراء هذه الرقائق من المصنعين الأمريكيين.

ولا يتوقف نطاق الإجراءات عند عمليات الشراء الجديدة، إذ تشمل أيضاً مراكز البيانات حول العالم التي تؤجر قدرات حوسبة كبيرة لشركات صينية، ما يستلزم حصولها على تراخيص منفصلة لمواصلة تقديم هذه الخدمات، مع منح المنشآت المشمولة مهلة 90 يوماً لاستيفاء المتطلبات الجديدة.

وتستهدف القواعد إغلاق مسارات غير مباشرة أتاحتها ضوابط التصدير التي فرضتها واشنطن منذ عام 2022، عندما ظهرت في جنوب شرق آسيا منظومة من شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي توفر للشركات الصينية إمكانية الوصول عن بُعد إلى الرقائق الأمريكية المتقدمة، دون الحاجة إلى استيرادها مباشرة إلى الصين.

وخلال السنوات التالية، تحولت ماليزيا وسنغافورة وتايلاند إلى مراكز رئيسية لاستثمارات البنية التحتية الرقمية، مستفيدة من توافر الأراضي والطاقة والاتصال الدولي، فضلاً عن الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

ووفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، ارتفع حجم الإقراض لشركات مراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من مستويات شبه معدومة في عام 2023 إلى أكثر من 49 مليار دولار، في مؤشر على سرعة تحول القطاع إلى أحد أكبر مجالات التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

غير أن هذا النمو السريع جعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر لم تكن تحظى بالقدر نفسه من الاهتمام عند هيكلة القروض، إذ تعتمد جدوى مراكز البيانات على قدرتها على تأمين الرقائق المتقدمة، والمحافظة على مستويات مرتفعة من استخدام قدراتها الحاسوبية، فضلاً عن استمرار الطلب من العملاء الرئيسيين.

ولم تقتصر تداعيات التشدد الأمريكي على القروض الجديدة، بل بدأت تظهر أيضاً في سوق تداول المخاطر المصرفية، إذ تسعى مجموعة «يو أو بي» (UOB)، أحد أكبر البنوك في سنغافورة، إلى تنفيذ صفقة لنقل مخاطر ائتمانية تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، تشمل قروضاً مرتبطة بمراكز البيانات والبنية التحتية، عبر تحميل مستثمرين خارجيين جزءاً من الخسائر المحتملة في حال تعثر المقترضين، لكن الصفقة تواجه بدورها صعوبة في استقطاب مشترين، مع تزايد حذر المستثمرين تجاه انكشافهم على قطاع الذكاء الاصطناعي.

وبحسب المعلومات التي أوردتها «بلومبرغ»، بدأت بنوك دولية، من بينها «سيتي غروب» و«ستاندرد تشارترد»، إلى جانب بنوك كبرى في سنغافورة، مراجعة واسعة لمحافظ عملائها في قطاع مراكز البيانات، في وقت تواجه فيه المؤسسات التي تسعى إلى بيع حصص من قروضها القائمة صعوبة في العثور على مشترين مستعدين لتحمل المخاطر الجديدة. كما يدرس تحالف استثماري يضم «بلاك روك» خفض عرضه للاستحواذ على محفظة أصول لمراكز بيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



اختبار لنموذج أعمال الحوسبة السحابية

وتكمن إحدى أبرز نقاط القلق في أن شركات الحوسبة السحابية الناشئة، المعروفة باسم «نيو كلاود» (Neocloud)، تعتمد على شراء أعداد كبيرة من وحدات معالجة الرسومات المتقدمة وتأجير قدراتها للشركات الأخرى. ويقوم نموذج أعمالها على تحقيق معدلات استخدام مرتفعة لهذه المعدات باهظة التكلفة، بما يسمح بتغطية نفقات التشغيل وخدمة الديون.

لكن القيود الجديدة قد تجعل بعض العملاء غير قادرين على الوصول إلى هذه القدرات، أو تفرض على مشغلي مراكز البيانات الحصول على تراخيص إضافية قبل مواصلة تقديم خدماتهم، وهو ما قد ينعكس على الإيرادات المتوقعة ومعدلات تشغيل المنشآت، ويزيد صعوبة تقييم التدفقات النقدية التي تستند إليها البنوك عند منح التمويل.

وحذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر الخميس، من أن القيود الأمريكية ستبطئ استثمارات مراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتجعل قرارات الاستثمار والتمويل أكثر انتقائية، مع ترجيح استفادة المشروعات التي تتمتع بإمدادات موثوقة من الرقائق وقاعدة متنوعة من العملاء.

وترى الوكالة أن الشركات المتخصصة في توفير خدمات الحوسبة السحابية قد تكون أكثر تعرضاً للضغوط، بسبب اعتمادها الكبير على استمرار الطلب على وحدات معالجة الرسومات وارتفاع معدلات استخدامها. وقد تضطر الشركات التي تركز على العملاء الصينيين إلى خفض أسعار خدماتها أو الاعتماد على رقائق أقل تطوراً أو المخزونات المتاحة لديها، بما قد يؤثر في إيراداتها وقدرتها التنافسية.

وفي المقابل، لا تعني هذه التطورات توقف طفرة بناء مراكز البيانات في آسيا، بقدر ما تشير إلى دخول السوق مرحلة أكثر تعقيداً في تقييم المخاطر، بعدما أصبحت إمكانية الوصول إلى الرقائق والتراخيص التنظيمية وتنوع العملاء عناصر أساسية في تحديد قدرة المشروعات على جذب التمويل.

وتشير هذه التحولات إلى أن المنافسة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تأمين الأراضي والطاقة والاستثمارات، بل باتت ترتبط أيضاً بالقدرة على ضمان الوصول القانوني والمستدام إلى الرقائق المتقدمة، في تطور يضع شركات التكنولوجيا والبنوك والمستثمرين أمام حسابات جديدة في أحد أسرع قطاعات الاقتصاد الرقمي نمواً.