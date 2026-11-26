تستعد دولة الإمارات لما وصفه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بـ«الهجمة الاقتصادية المرتدة» خلال عام 2027، في ظل توجه الدولة إلى تسريع محركات النمو، وتعزيز الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى، بالتزامن مع توقعات صادرة عن مؤسسات محلية ودولية تشير إلى نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المقبل، تصل أعلى تقديراته إلى 10.4 %.

وتتراوح التوقعات الصادرة عن سبع مؤسسات اقتصادية ومالية محلية ودولية بين 6.6 % و10.4 %، إلى جانب توقعات وزير الاقتصاد والسياحة بنمو يتراوح بين 7 % و8 %، ما يعكس تفاؤلاً بقدرة الاقتصاد الإماراتي على تحقيق انتعاش قوي خلال 2027.

وأكد بن طوق، عبر تصريحات ألقاها في أكتوبر الماضي، أن الإمارات تخطط لتنفيذ «هجمة اقتصادية مرتدة»، خلال العام المقبل، بهدف تعزيز الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى تشغيل محركات الاقتصاد والنمو بأقصى سرعة.

وأوضح أن تحقيق هذا النمو يرتبط بتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والروبوتات، إلى جانب رفع الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.

ولفت إلى أن السيناريو الاقتصادي المستهدف يقوم على تحقيق نمو أسرع بكفاءة أعلى وموارد أقل تكلفة، مع تعزيز التصنيع المحلي وتطوير القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

محركات النمو في 2027

وتستند التوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط، واستمرار توسع الأنشطة غير النفطية، ونمو الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتصنيع والتكنولوجيا، كما تدعم هذه التوقعات مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال، وتطور بنيتها التحتية، وتوسع القطاعات المرتبطة بالسياحة والنقل والخدمات المالية والعقارات، فضلاً عن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع الإنتاجية.

وتختلف تقديرات المؤسسات بشأن وتيرة النمو تبعاً لافتراضاتها حول إنتاج النفط، وأداء القطاعات غير النفطية، وتوقيت تعافي الأنشطة الاقتصادية، إلا أنها تشترك في توقع تسارع النشاط الاقتصادي خلال عام 2027.

«المركزي»: نمو الاقتصاد 10.4 %

توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 10.4 % خلال عام 2027، وفق المراجعة الاقتصادية الفصلية الصادرة في سبتمبر 2026، رافعاً توقعاته السابقة البالغة 9.8 %.

وتستند تقديرات المصرف إلى الانتعاش المتوقع في إنتاج النفط، حيث يرجح نمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 26.8 % خلال العام المقبل، إلى جانب نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 %، ما يدعم تسارع النمو الاقتصادي الكلي.

«البنك الدولي»: نمو الاقتصاد 9.5 %

توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات تسارعاً قوياً في النمو خلال عام 2027، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.5 %، وفق توقعاته الصادرة في أكتوبر 2026 بشأن آفاق الاقتصاد الإماراتي، في مؤشر يعكس تحسناً في مسار النشاط الاقتصادي، وقوة محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.

ورجح البنك الدولي، بالتوازي مع ذلك، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الإمارات بنسبة 8 % خلال عام 2027، بما يعكس استمرار تحسن مستويات النشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا الأداء المتوقع في ظل تنوع قاعدة الاقتصاد الإماراتي، مع استمرار مساهمة القطاعات غير النفطية في دفع النشاط الاقتصادي، إلى جانب قوة قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

«فيتش»: نمو الاقتصاد 8.5 %

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 8.5 % خلال عام 2027، وفق تقريرها الصادر في أكتوبر بعنوان «نموذج النمو غير النفطي في الإمارات».

ورجحت الوكالة نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.1 % خلال العام المقبل، مشيرة إلى متانة القاعدة الاقتصادية للدولة وتنوع أنشطتها، حيث يُعد الاقتصاد الإماراتي الأكثر تنوعاً بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعكس هذه التوقعات الدور المتزايد للأنشطة غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي، بالتوازي مع الانتعاش المتوقع في القطاع النفطي، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

«موديز»: نمو الاقتصاد 8.2 %

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 8.2 % خلال عام 2027، في مؤشر إلى قوة آفاق التعافي الاقتصادي، واستمرار متانة المقومات المالية والاقتصادية للدولة.

ويأتي هذا التوقع بالتزامن مع تأكيد الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للإمارات عند مستوى «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتبرز تقديرات الوكالة استمرار جاذبية الاقتصاد الإماراتي للاستثمارات، مدعوماً بالتنويع الاقتصادي والاحتياطيات المالية القوية.

«ستاندرد آند بورز»: نمو الاقتصاد 8 %

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 8 % خلال عام 2027، في ظل توقعات بانتعاش النشاط الاقتصادي، واستمرار توسع القطاعات الرئيسية.

وتشير تقديرات الوكالة إلى متوسط نمو اقتصادي يبلغ 6.2 % خلال الفترة من 2027 إلى 2029، بما يعكس آفاقاً إيجابية متوسطة المدى، مدعومة بتنوع القاعدة الاقتصادية وقوة المقومات المالية والاستثمارية للدولة.

«وزارة الاقتصاد والسياحة»: نمو بين 7 % و8 %

أعرب معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عن تفاؤله بآفاق الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2027، متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي، يتراوح بين 7 % و8 %، في ظل استعادة النشاط الاقتصادي زخمه، وتحسن أداء القطاعات الحيوية.

وقال بن طوق، في تصريحات صحفية في 25 نوفمبر 2026، إن اقتصاد الإمارات بدأ مرحلة التعافي، مشيراً إلى تحسن أداء القطاع السياحي وعودة معدلات الإشغال الفندقي إلى مستويات قريبة من طبيعتها، إلى جانب استئناف شركات طيران دولية رحلاتها عبر الدولة.

وأكد أن الإمارات تتجه خلال العام المقبل إلى تبني نموذج اقتصادي مختلف، يقوم على توجيه الاستثمارات نحو بناء المصانع وتطوير القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز القدرة الإنتاجية والمرونة الاقتصادية في مواجهة التحديات.

«النقد الدولي»: نمو الاقتصاد 7.3 %

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 7.3 % خلال عام 2027، وفق أحدث تقديراته الصادرة في نوفمبر 2026، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الدولة.

ورجح الصندوق نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4 % خلال العام المقبل، إلى جانب نمو النشاط النفطي بنسبة 13.3 %، مدعوماً بتعافي الإنتاج وانتعاش قطاعات التجارة والطيران والسياحة.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة قوية، تدعمها الاحتياطيات المالية والبنية التحتية المتقدمة، ومتانة القطاع المصرفي والسياسات الاقتصادية الاستباقية.

«أكسفورد إيكونوميكس»: نمو الاقتصاد 6.6 %

توقعت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 6.6 % خلال عام 2027، وفق تقديرات وردت في تقرير اقتصادي أُعد، بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW).

ويعكس هذا التوقع استمرار النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل، مع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم النمو، إلى جانب التعافي المتوقع للأنشطة المرتبطة بالطاقة والتجارة والاستثمار.