حصلت البورصة الوطنية الهندية «إن إس إي» (NSE) على موافقة بنك الاحتياطي الهندي لإطلاق عقود آجلة مرتبطة بمؤشرات سندات الشركات، في خطوة تستهدف توسيع أدوات الاستثمار والتحوط في سوق الدخل الثابت، وتعزيز آليات إدارة المخاطر أمام المستثمرين.

وجاءت موافقة البنك المركزي عقب حصول العقود المقترحة على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، وفقاً لبيان أصدرته البورصة، الخميس، أوضحت فيه أن إطلاق هذه المنتجات سيتم في إطار القواعد التنظيمية المعمول بها.

وتهدف العقود الآجلة لمؤشرات سندات الشركات إلى توفير أداة استثمارية موحدة وشفافة وقابلة للتداول، تتيح للمستثمرين إدارة انكشافهم على التغيرات في تقييمات سندات الشركات، بما يشمل التحركات الناجمة عن تغير أسعار الفائدة واتساع أو تقلص فروق العائد المرتبطة بمخاطر الائتمان.

وقال سريرام كريشنان، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في البورصة الوطنية الهندية، إن النمو الكبير الذي شهدته سوق سندات الشركات في الهند أوجد فرصاً لتطوير منتجات مالية مبتكرة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمستثمرين.

ومن المتوقع أن تسهم الأداة الجديدة في توفير آليات إضافية للتحوط من تقلبات سوق السندات، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية للمؤسسات المالية والمستثمرين الراغبين في التعامل مع تحركات مؤشرات سندات الشركات دون الحاجة إلى شراء السندات الأساسية والاحتفاظ بها مباشرة.