أعلن بنك إنجلترا حزمة إجراءات جديدة لخفض متطلبات رأس المال لدى المصارف البريطانية بنحو 30 نقطة أساس إضافية، في مسعى لتخفيف الأعباء التنظيمية وتعزيز قدرة البنوك على توسيع الإقراض، لكنه حذر من أن المضي في تخفيضات أكبر قد يهدد الاستقرار المالي ويضعف قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات.

وكشف البنك، في تقريره نصف السنوي بشأن الاستقرار المالي الصادر الخميس، التفاصيل النهائية لمراجعة الإطار التنظيمي لرأس مال المصارف، محدداً نطاق التعديلات التي يرى أنها تحقق التوازن بين دعم النشاط الائتماني والحفاظ على متانة النظام المالي.

وتأتي الخطوة في أعقاب ضغوط متزايدة من القطاع المصرفي والحكومة البريطانية لتخفيف القيود المفروضة على المقرضين، لا سيما بعد زيادة الضرائب على البنوك. وكان وزير الخزانة جون هيلي قد دعا المسؤولين، قبل أسابيع، إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتقليص الأعباء التنظيمية وتحسين قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد.

وفي هذا السياق، قدمت مجموعة الضغط المصرفية «يو كيه فاينانس» مقترحات لإجراء إصلاحات واسعة على قواعد الإقراض المحلية، من شأنها تحرير نحو 250 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 328 مليار دولار، من رأس المال المصرفي، حتى مع إعادة نصف المبالغ المحررة إلى المساهمين في صورة توزيعات.

لكن بنك إنجلترا اختار نهجاً أكثر تحفظاً، إذ من المتوقع أن تتيح التعديلات التي أقرها نحو 100 مليار جنيه إسترليني من القدرة الإضافية على الإقراض، من خلال إعادة النظر في المتطلبات الرأسمالية الإضافية المعروفة باسم «الركيزة الثانية» (Pillar 2A).

وتعكس هذه المقاربة محاولة البنك المركزي تحقيق معادلة دقيقة بين تخفيف القيود على المصارف وإتاحة مساحة أكبر لتمويل الشركات والأفراد، من جهة، والحفاظ على مستويات كافية من رأس المال تضمن قدرة البنوك على مواجهة الأزمات والاضطرابات المالية، من جهة أخرى.