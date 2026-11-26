بعد عقود من تصاعد العولمة، لم يعد تشظي الاقتصاد العالمي مجرد احتمال نظري. وفي ظل الحروب الاقتصادية، والأوضاع الجيوسياسية الحالية، أجرت «أكسفورد إيكونوميكس» دراسة للإجابة عن سؤال استشرافي مهم: ماذا لو لم تتوقف الأمور عند هذا الحد؟.

وقدمت الدراسة الإجابة في سيناريو أساسي، وهو بقاء الوضع على ما هو عليه، وسيناريو ثانٍ لما أسمته «العالم المتشظي»، والذي تخسر فيه كل دول العالم دون استثناء.

ويفترض السيناريو الأساسي عدم حدوث انفراجة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مع بقاء الرسوم الأمريكية الحالية دون زيادة، واستمرار دخول جزء كبير من البضائع الصينية للسوق الأمريكي عبر دول غير منخرطة في الصراع بشكل مباشر. وسيؤدي هذا الوضع إلى تعرض التجارة العالمية لضغوط، لكن النظام سيصمد، مع تراجع نسبة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي هذه الحالة، سيبلغ متوسط النمو العالمي 2.3 % سنوياً حتى عام 2050.

في المقابل، يتوقع سيناريو «العالم المتشظي»، انتشار السياسات الشعبوية عبر الاقتصادات الكبرى اعتباراً من عام 2027، إما بوصول حكومات شعبوية إلى السلطة، أو لتبنّي الأحزاب الرئيسة مثل هذه السياسات دفاعاً عن نفسها انتخابياً. وأن تعيد الاقتصادات العالمية تنظيم نفسها في 7 تكتلات، يواصل أعضاؤها التبادل التجاري بحرية في ما بينهم، لكنهم يواجهون حواجز دائمة أمام بقية العالم.

ويرى التقرير أن العالم سينقسم إلى أمريكا ككتلة مستقلة، وأوروبا إضافة إلى كندا في كتلة «الحلفاء الغربيين»، ودول أمريكا اللاتينية، والصين والدول الواقعة في مجال نفوذها، علاوة على روسيا وكازاخستان، ثم كتلة الدول الديمقراطية في منطقة آسيا المحيط الهادي، ورابطة دول آسيان، وكتلة دول مجلس التعاون الخليجي، والهند وتركيا وغالبية الدول الأفريقية في كتلة الدول المحايدة.

وستكون أمريكا اللاتينية و«آسيان» أكبر الخاسرين، والحلفاء الغربيين ومجلس التعاون الخليجي الأقل خسارة.

وستستبدل حكومات الكتل الرسوم الجمركية بنظام حصص الواردات، ومتطلبات المحتوى المحلي، والدعم الحكومي، ومعايير المنتجات، وقيود تثبيط الواردات، وتفضيل الإنتاج المحلي. ومع قيام كل كتلة برفع الحواجز ضد الكتل الأخرى، ستصبح إعادة توجيه التجارة أصعب وأكثر كلفة. وستتحول التجارة نحو شركاء الكتلة من حيث الأهمية النسبية فحسب.

وسيخسر العالم بكل تكتلاته، بعد تراجع مستويات التجارة الحقيقية، مقارنة بسيناريو الأساس. والتجارة الحقيقية هي كميات السلع، بغض النظر عن تغير أسعارها. وستتراجع التجارة الحقيقية للولايات المتحدة بنسبة 42 %، وأمريكا اللاتينية بنسبة 23 %، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 21 %، ودول آسيان بنسبة 19 %، والحلفاء الغربيين بنسبة 17 %، والصين ومنطقة نفوذها بنسبة 17 %، والدول المحايدة بنسبة 19 %، وأخيراً دول التعاون بنسبة 9 %، لتكون المنطقة الأقل خسارة.

وبحلول عام 2050، ستكون التجارة داخل هذه الكتل أقل بنسبة 12 % من سيناريو الأساس، بينما تنخفض التجارة بين الكتل بنسبة 21 %.. وستواجه الاقتصادات المحايدة حواجز متوسطة مع كل كتلة وفي ما بينها. نتيجة لهذا سيبلغ متوسط النمو العالمي 1.7 % سنوياً حتى 2050، وسيتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 13 %، عما كان يفترض أن يكون عليه حسب السيناريو الأول.

ولكن تكلفة التشظي أعلى بكثير من مجرد الخسائر التجارية، حيث سيؤدي إلى إضعاف الكفاءة والابتكار على المدى الطويل. وبدلاً من أن تشتري الشركات مدخلاتها أو منتجاتها من المورد الأرخص والأكثر كفاءة في أي مكان في العالم، ستصبح مجبرة على إنتاجها محلياً، أو ضمن الكتلة، بكلفة أعلى. وفي الوقت نفسه، سيؤدي انقطاع أو تباطؤ قنوات نقل التقنية والخبرات بين الكتل، إلى إبطاء التطور التكنولوجي، ورفع كلفة تطوير المنتجات الجديدة، خاصة في سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على مكونات وتقنيات عالية التخصص.