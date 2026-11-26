استوردت الصين نفطاً سورياً لأول مرة، بعدما أدى الحصار البحري الأمريكي لتوقف الإمدادات النفطية الإيرانية، حسبما ذكرت منصة كبلر لرصد حركة الشحن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المنصة أفادت بأن ثلاث شحنات سورية وصلت ميناء يانتاي الصينية منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وذكرت منصة كبلر أنه يعتقد أن المشتري هو شركة شاندونج يولونج للبتروكيماويات، التي تخضع لعقوبات من جانب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظراً بحرياً على الموانئ الإيراني في منتصف يوليو الماضي، ما أدى لتوقف صادرات النفط وتوقف مصدر الإيرادات الرئيسي لطهران.

وقد استأنفت سوريا الصادرات النفطية عام 2025، عقب إلغاء العقوبات الغربية، وتتوقع كبلر أن تصل التدفقات إلى 3.2 ملايين برميل يومياً هذا الشهر.