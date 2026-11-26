تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع نطاق الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عبر مقترحات جديدة تستهدف واردات من 14 اقتصاداً رئيسياً، في خطوة تعكس استمرار توجه واشنطن لاستخدام التعريفات الجمركية أداة لإعادة تشكيل العلاقات التجارية، والضغط من أجل معالجة ما تصفه الإدارة الأمريكية بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى شركائها.

وتأتي المقترحات، التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في وقت تسعى فيه الإدارة إلى إعادة إحياء الرسوم الواسعة بعد إبطال المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي الرسوم العالمية التي استندت إلى قانون الطوارئ الوطنية. وتستند الآلية الجديدة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بما يوفر للإدارة أساساً قانونياً مختلفاً لفرض تدابير تجارية على واردات الدول المستهدفة.

وفيما يلي 5 محاور رئيسية تشرح أبعاد المقترحات الجديدة وانعكاساتها المحتملة:



1. الصين في صدارة المستهدفين ورسوم قد تبلغ 40 %

تواجه الصين أعلى معدل للرسوم الجمركية ضمن المقترحات الجديدة، بنسبة تصل إلى 20 % على وارداتها إلى الولايات المتحدة، في ظل اتساع فائضها التجاري في السلع، الذي تجاوز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

لكن واشنطن لم تقرر إضافة هذه الرسوم فوق جولة سابقة من التعريفات التي فرضتها في يوليو، بل أبقت المعدل الإجمالي ضمن سقف متفق عليه، وفقاً للتفاصيل الواردة في المقترحات. ويعكس ذلك محاولة الإدارة الأمريكية الموازنة بين استمرار الضغط التجاري على بكين والحفاظ على إطار التهدئة الذي توصل إليه الطرفان.

وحذر الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير من أن معدل الرسوم قد يرتفع إلى 40 % إذا فشلت واشنطن وبكين في تمديد الهدنة التجارية التي تنتهي في 10 يناير 2027.

في المقابل، أكدت الصين احتفاظها بحق اتخاذ تدابير مضادة، مشيرة إلى استمرار الاتصالات بين الحكومتين بشأن تمديد الهدنة. ومن المتوقع أن تكون الملفات التجارية حاضرة في القمة المرتقبة خلال ديسمبر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في ظل اللقاءات المتكررة بينهما خلال العام الجاري.



2. الرسوم تتحول إلى ورقة ضغط في المفاوضات التجارية

لا تقتصر المقترحات الأمريكية على الصين، بل تربط مستويات الرسوم الجمركية في عدد من الحالات بنتائج المفاوضات التجارية الجارية أو فرص التوصل إلى اتفاقات جديدة مع واشنطن، بما يجعل التعريفات أداة ضغط مباشرة لدفع الشركاء نحو تقديم تنازلات تجارية.

وتبرز الهند وفيتنام مثالين على هذا التوجه؛ إذ قد تواجه الصادرات الهندية رسوماً بنسبة 17 % في حال التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، بينما قد ترتفع النسبة إلى 25 % إذا تعثرت المفاوضات. وبالنسبة إلى فيتنام، يصل سقف الرسوم المقترح إلى 20 % في حال إبرام اتفاق، مقابل 35 % إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم.

وتعكس هذه الفوارق محاولة واشنطن ربط المعاملة الجمركية بمسار العلاقات التجارية، بحيث تصبح إمكانية خفض الرسوم حافزاً لإبرام الاتفاقات، فيما تظل المعدلات الأعلى أداة ضغط في حال تعثر المفاوضات.

وفي مسار منفصل، اقترحت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جديدة على بعض السلع البرازيلية، من بينها ضريبة بنسبة 10 % على الطائرات الجاهزة، مبررة الخطوة بما تصفه بممارسات تجارية غير معقولة من جانب برازيليا.



3. سقوف جمركية متفاوتة تعيد رسم خريطة التعامل مع الشركاء

وضعت المقترحات الأمريكية سقوفاً محددة للرسوم على مجموعات من الشركاء التجاريين، مع مراعاة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها واشنطن خلال العام الماضي، وما تضمنته من التزامات تتعلق بخفض الحواجز أمام الصادرات الأمريكية.

وبحسب المقترحات، يبلغ سقف الرسوم 18 % على الواردات من كمبوديا وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبنغلاديش. وينخفض إلى 15 % على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والاتحاد الأوروبي وسويسرا، شاملاً الرسوم الحالية المطبقة بموجب مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.

وأوضح الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن هذه المستويات تتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي، والتي تضمنت أيضاً فتح أسواق الشركاء أمام مزيد من المنتجات الأمريكية.

وتكشف هذه التفاوتات عن توجه نحو التعامل مع الشركاء التجاريين وفق ترتيبات مختلفة، بدلاً من تطبيق معدل موحد على جميع الاقتصادات، مع ربط بعض السقوف الجمركية بطبيعة الاتفاقيات القائمة أو التي لا تزال قيد التفاوض.



4. إدارة ترامب تبحث عن أساس قانوني جديد للرسوم الشاملة

تأتي المقترحات في أعقاب حكم المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي، الذي أبطل الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون الطوارئ الوطنية. وتسعى الإدارة من خلال الاستناد إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 إلى تأسيس الرسوم الجديدة على مسار قانوني مختلف.

وتتيح المادة 301 للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات تجارية في مواجهة ممارسات أجنبية تعتبرها واشنطن غير عادلة أو تمييزية أو تضر بالتجارة الأمريكية، وهو ما يوفر للإدارة إطاراً قانونياً للتحرك ضد شركائها التجاريين.

وتشير الخطوة إلى أن إبطال الرسوم السابقة لم ينهِ مساعي ترامب لإعادة فرض تعريفات واسعة على الواردات، بل دفع الإدارة إلى البحث عن أدوات قانونية أخرى تتيح مواصلة سياستها التجارية.

ومن المقرر أن يعقد مكتب الممثل التجاري الأمريكي جلسة استماع عامة في 25 يناير، على أن تسبق هذه الخطوة دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، وفق الجدول المعلن في المقترحات. ويظل توقيت التطبيق ومستوى الرسوم الفعلي مرتبطين بالإجراءات اللاحقة ونتائج المشاورات.



5. الأسواق تستوعب المقترحات وسط ترقب للتداعيات الاقتصادية

على الرغم من اتساع قائمة الشركاء المستهدفين، لم تسجل أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا ردود فعل حادة تجاه المقترحات الجديدة، إذ حققت الأسواق مكاسب خلال تعاملات الخميس، في إشارة إلى أن المستثمرين لم يتعاملوا مع الإعلان باعتباره تطوراً مفاجئاً بالكامل.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين المختصين بآسيا لدى بنك «إتش إس بي سي»، إن الأنباء الأخيرة لم تحدث اضطرابات تُذكر في الأسواق حتى الآن، مشيراً إلى أن أحد الأسباب يتمثل في أن المستثمرين كانوا قد أخذوا هذه الاحتمالات في الحسبان مسبقاً.

لكن محدودية رد الفعل الأولي لا تعني غياب التداعيات المحتملة، إذ إن تطبيق الرسوم قد يرفع تكاليف الواردات الأمريكية، ويؤثر في هوامش الشركات التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، فضلاً عن احتمالات انتقال جزء من الأعباء إلى المستهلكين أو الموردين.

كما قد تدفع الرسوم الشركاء التجاريين إلى اتخاذ إجراءات مقابلة أو إعادة ترتيب علاقاتهم التجارية، بما يزيد حالة عدم اليقين أمام الشركات والمستثمرين، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي تعتمد على التجارة العابرة للحدود.

وتبقى المفاوضات التجارية والإجراءات القانونية المرتقبة عاملين حاسمين في تحديد الشكل النهائي لهذه الرسوم. وبينما تسعى واشنطن إلى استخدام التعريفات لتعزيز نفاذ المنتجات الأمريكية إلى الأسواق الخارجية والضغط على شركائها، تترقب الأسواق ما إذا كانت المقترحات ستتحول إلى تدابير فعلية واسعة النطاق، أم ستُستخدم أساساً لتعزيز موقع الولايات المتحدة التفاوضي في الاتفاقيات التجارية المقبلة.