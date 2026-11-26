ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.7%، الخميس، مع عودة المخاوف الجيوسياسية إلى واجهة الأسواق، عقب تقارير عن تعرض ناقلات لانفجارات قرب مضيق هرمز، وإعلان الحوثيين استهداف مصفاة رأس تنورة السعودية، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر تعطل تدفقات الخام من الشرق الأوسط.

وعادت المخاطر الجيوسياسية لتفرض حضورها على أسواق النفط، الخميس، مع تجدد المخاوف بشأن سلامة إمدادات الخام من الشرق الأوسط، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتين لانفجارات ناجمة عن ألغام بحرية قرب مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان الحوثيين استهداف مصفاة رأس تنورة السعودية.

ووفقاً لبيانات الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار، أو 1.73%، إلى 96.25 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار، أو 1.31%، إلى 84.78 دولاراً. ولم يُحدد سعر تسوية للخام الأمريكي بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وتأتي المكاسب بعد جلسة سابقة سجل خلالها برنت ارتفاعاً بنسبة 3.5%، وصعد غرب تكساس الوسيط 2%، عقب إعلان الحوثيين شن هجمات على مصفاة رأس تنورة والحي المالي في الرياض. وتكتسب التطورات أهمية إضافية بالنظر إلى موقع المصفاة، التي تُعد الأكبر في السعودية، ضمن مجمع يضم محطة رئيسية لتصدير النفط الخام.

وفي تطور يزيد حساسية أسواق الطاقة، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين تعرضتا لانفجارات واشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية شمال ميناء خصب العماني، أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وأضاف أن إحدى الناقلتين كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام.

وتثير هذه التطورات مخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات في حركة الشحن عبر المضيق، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية، في وقت كانت فيه الإمدادات من المنطقة تتعافى مقتربة من مستويات ما قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال دانييل هاينز، المحلل لدى بنك «إيه إن زد»، إن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط يهدد بوقف تعافي تدفقات النفط خلال الأسابيع الأخيرة. وأشار محللو «مورغان ستانلي» إلى أن التقديرات الأولية لصادرات الخام من الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي بلغت 15.3 مليون برميل يومياً، بما يشمل الشحنات المنقولة عبر مسارات خارج مضيق هرمز.

ورغم الضغوط الصعودية الناجمة عن التوترات الأمنية، لا تزال توقعات وفرة المعروض العالمي تشكل عاملاً يحد من مكاسب الأسعار. وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم أويل أسوشيتس»، إن فائض الإمدادات المتوقع خلال الأشهر والأرباع المقبلة، إلى جانب استمرار التضخم وما قد يترتب عليه من تشديد السياسة النقدية وقوة الدولار، قد يضع سقفاً لأي ارتفاعات كبيرة. وقدّر نطاق التداول الجديد لخام برنت بين 88 و97 دولاراً للبرميل.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع وزراء تحالف «أوبك+» المقرر في 29 نوفمبر، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027، وسط تحديات تتعلق بموازنة مستويات الإمدادات، بعد خروج الإمارات من المجموعة، إلى جانب مطالب العراق وكازاخستان برفع التقديرات الرسمية لطاقتيهما الإنتاجيتين.

ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أن التحالف قد يبقي على أهداف الإنتاج الحالية دون تغيير، على الأقل خلال الربع الأول من العام المقبل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات والطلب.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 418.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر، وهي زيادة أقل من توقعات المحللين البالغة 1.5 مليون برميل، ما قدم دعماً إضافياً للأسعار.

وامتدت الاضطرابات إلى قطاع التكرير؛ إذ أعلنت شركة «بانجتشاك» التايلاندية إغلاق جميع وحدات الإنتاج في مصفاة فرا خانونغ بالعاصمة بانكوك، عقب اندلاع حريق في المنشأة. كما تسبب هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة «سلافيانسك إيكو» في منطقة كراسنودار جنوب روسيا في اندلاع حريق وإلحاق أضرار جسيمة بها.

وتعكس هذه التطورات تداخل عاملين متعاكسين في سوق النفط: مخاطر تعطل الإمدادات بفعل التوترات والهجمات على البنية التحتية وممرات الشحن، في مقابل توقعات بوفرة المعروض خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل مسار الأسعار مرهوناً بمدى اتساع الاضطرابات وقدرة المنتجين على الحفاظ على تدفقات الخام.